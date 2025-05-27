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張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

▲▼張斯綱再爆料監察院秘書長李俊俋用公務拿餐點。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）

▲張斯綱再爆料監察院秘書長李俊俋用公務車拿餐點。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）

記者郭運興／台北報導

監察院秘書長李俊俋今（27日）遭爆，疑似以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，涉濫用行政資源，且「案發」當天正是總統賴清德就職周年。對此，國民黨議員張斯綱再貼出照片指出，5月21日晚間，李俊俋司機還與監察院人員搭乘公務車到餐廳拿餐點，再去接李下班，疑似濫用公務車。他批評，原來不只護送愛犬做美容，還要幫拿外送餐點？是把公務車當Ubereats？之前還跳出來哭喊監察院預算被刪減，結果錢都被拿來私用了阿！

張斯綱表示，監察院秘書長李俊俋，今被爆料使用公務車接送自家愛犬去做寵物美容，是的，大家沒看錯，公務車不接公務員，先接毛小孩。

張斯綱更貼出照片指出，他們同時也接到民眾爆料，5月21日晚間，李俊俋司機與監察院人員搭乘公務車到彭家園餐廳拿餐點，送回李俊俋宿舍後，再去接他下班，疑似濫用公務車，先幫忙把晚餐拿回宿舍。

張斯綱質疑，當大家還在為地方長輩的就醫接駁苦無資源、為偏鄉孩童通學路難走煩惱時，中央高官竟然能調度納稅人的公務車，替自家寵物跑腿？外送晚餐？

張斯綱批評，之前李俊俋不是還跳出來哭喊監察院預算被刪減，買不起衛生紙，水電費繳不出來嗎，結果錢都被拿來私用了啊！

張斯綱說，更諷刺的是，監察院本身就是負責「監察公務機關是否濫權失職」的單位，當看門人都把規範當成笑話，到底誰還會相信監察院？如果這樣監察院還不徹查並將其撤職的話，真的會被徹底看不起！

最後，張斯綱強調，毛小孩跟晚餐都是無辜的，可惡的是公器私用的主人！對了，在立院也有養狗狗的吳思瑤，要不要也出來說幾句？

▼國民黨議員張斯綱。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼蔣萬安市政總質詢-張斯綱。（圖／記者黃克翔攝）

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