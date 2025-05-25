女兒班上11人確診！跑4家藥局「買不到快篩」家長傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林名揚翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

近期新冠疫情再起，家長神經也繃緊。有家長無奈表示，女兒班上已經有11人確診，學校緊急改為線上上課，家裡的快篩用到剩最後兩支，結果跑遍高雄四間藥局都買不到，納悶直呼「一點準備都沒有，還是現在比較好治了乾脆放推了？」話題引發討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「新冠又爆了～哪有快篩可以買？」她提到女兒的班上已有11人確診，學校也已經通知，隔週要改為線上上課，家中僅存的兩支快篩也因此用掉了。女兒回家後有自我隔離，他自己快篩則是一條線。

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原PO提到，現在新冠症狀可能沒有比之前嚴重了，但為了端午節要出遊，他還是有出門要買快篩，沒想到跑了四家大大小小的藥局都沒有，忍不住質疑，「新冠爆發的新聞也不是一天兩天，這快篩倒是一點準備都沒有，還是現在比較好治了乾脆放推了？」

看到貼文後，就有人同感嘆快篩難買，「診所說最近不少人得」、「藥師說根本沒人要買是三個月前的事，現在買不到。」還有人直呼，「這次我也中了 連醫師都怕。」

也有網友表示，「去大醫院附近的藥局問看看」、「上次爆發前中期，中了還可以在家上班，後來根本中了也要來公司，除非你自己請假。不能遠端上班、沒給公假，我中了也當沒中」、「4天前確診，症狀比第一次嚴重，診所說最近不少人得」、「說小感冒的肯定還沒得過…說是輕症只是相對舊版本而言，真得了還是很難過好嗎…」