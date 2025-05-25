端節前威力掃蕩！馬祖海巡1年半驅離陸船668船、抓走私偷渡6件

▲海巡聯合擴大威力掃蕩。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／馬祖報導

海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部為防範陸船越界情事，杜絕走私偷渡案件，加強非洲豬瘟等邊境防疫，昨(24)日展開端節前聯合擴大威力掃蕩專案勤務，全力守護國家邊境安全，維護社會治安。海巡署表示，馬祖海巡單位從去年迄今，已執行驅離越界陸船668船、扣留3船查緝走私偷渡6件、協助民眾傷病緊急醫療後送案55件等。

本次岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩，由海巡署第十一巡防區指揮部統合金馬澎分署第一O岸巡隊、偵防分署連江查緝隊及艦隊分署第十海巡隊，並結合移民署北區事務大隊連江縣專勤隊、警政署基隆港務警察總隊福澳中隊及連江縣警察局，針對馬祖地區4鄉5島，動員巡防艇6艇、巡邏車13輛、巡邏機車8輛、查緝人力92員，運用各項應勤裝備，全面巡查馬祖地區海域、海岸，針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等易走私、偷渡地點，積極巡緝發掘不法，強化邊境勤務，增加貨船拆檢率，杜絕不法走私，全力守護國民食安健康；另持續取締越界陸籍漁船及快艇，以維護海洋漁業資源及我國電纜設施安全。

海巡署十一巡防區指揮部主任洪文泉表示，馬祖4鄉5島海域遼闊，2024年迄今馬祖海巡單位同仁執行驅離越界陸船668船、扣留3船，岸際應處漂流豬屍案6件、查緝走私偷渡6件、海洋生態保育暨岸際油污防治案41件、協助民眾傷病緊急醫療後送案55件、取締小三通旅客違規攜帶農產品案158件，農曆端節將近，藉由此次聯合擴大威力掃蕩，以實際行動向國人及馬祖鄉親宣示海巡守護國土，強力執法的決心，呼籲民眾如發現走私、偷渡等不法行為或需要任何協助，可撥打118海巡服務專線，海巡單位將全力投入為民服務，杜絕不法。