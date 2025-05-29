　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找

▲▼雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找。（圖／翻攝雷虎科技）

▲雷虎科技的商用無人艇失聯，業者懸賞20萬元請漁民幫忙找。（圖／翻攝雷虎科技）

記者鄒鎮宇／綜合報導

雷虎科技近年來積極研發商用中大型電動無人載具，將於下月參加中科院的「國內外廠商水面無人載具展示活動」。然而，雷虎科技一艘無人艇卻因測試匿蹤功能時失蹤，業者開出20萬元獎金，希望漁民能幫忙尋找。

雷虎科技28日在臉書發文，經大量轉傳後引起網友關注。文章提及，「各位漁友大家好，我是雷先生，因昨（27日）海象不好導致我的大型遙控無人船（長8米，高2米）在海上失聯，研判位置位於龜山島以東往北附近海域，如有漁友發現船舶（如附圖）以致尋獲者，將給予10萬元紅包以茲感謝。雷先生：0958622888」，雷虎又於29日將賞金改為20萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《自由時報》報導，雷虎科技表示，失蹤的是商用船，規格為2、4、6、8公尺等級，這次商用小船進行匿蹤測試時，因天氣因素而失聯，並非攻擊型無人艇。

網友看完紛紛留言，「請問如果在海上漂流被我撈到算誰的」、「那船沒有定位系統嗎？」「測試失聯是嚴重的問題，但是因為知道問題所以測試不算失敗，測試就是要找問題不是嗎？加油」、「雷虎說走失的是商用小船，但又說該船是在做匿蹤測試？商用需要匿蹤做啥」、「原來這艘是遙控船 常常來南澳這飆船」。

據了解，雷虎科技預計於6月17、18日參加「國內外廠商水面無人載具展示活動」，將於現場展示最新的「海鯊800」自殺式無人快艇(USV)。

▼雷虎科技的海鯊800自主無人快艇。（圖／翻攝雷虎科技）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星認拍吻戲會伸舌頭　楊銘威震驚：還可以這樣
雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找
男大生隔褲「手指彎進來」！女友人夾腿喊：不要　判賠90萬免關
《鬼娃恰吉》侏儒演員逝世！家人證實了
NanaQ曬「與2男睡同房」照！　發聲挺家寧
開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找

端午連假明登場「國道防11處地雷」　國5恐連塞11小時

司機員稱「不會開E500型」列車延誤　台鐵道歉：有證照錯認沒資格

台電內柵加壓站施工　桃園大溪、復興2區2633戶6/4停水

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

防疫出現「假粉專」討民眾個資　疾管署：都是詐騙別點開

2月女嬰手術後變植物人！母淚討公道　可憐「錢錢」現況曝

花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象　新增7大類保障女性生育權

台23線望通嶺路段災害搶修　6/2~6/30每天整點放行10分鐘

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找

端午連假明登場「國道防11處地雷」　國5恐連塞11小時

司機員稱「不會開E500型」列車延誤　台鐵道歉：有證照錯認沒資格

台電內柵加壓站施工　桃園大溪、復興2區2633戶6/4停水

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

防疫出現「假粉專」討民眾個資　疾管署：都是詐騙別點開

2月女嬰手術後變植物人！母淚討公道　可憐「錢錢」現況曝

花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象　新增7大類保障女性生育權

台23線望通嶺路段災害搶修　6/2~6/30每天整點放行10分鐘

李亞鵬欠巨債又爆離婚！小19歲妻親回「確實很久沒一起」曝現況

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

25萬人注意！00918配0.7元　6／19除息

《鬼娃恰吉》侏儒演員驚傳過世！晚年淒涼捲性醜聞　姪女證實：人生已謝幕

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

租金狂飆！OL外派新加坡「10坪租金一年漲3萬」　壓力爆只能搬家

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

生活熱門新聞

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

「從來沒領過任何1塊錢的頻道收益」　家寧最新8分鐘反擊全文一次看

梅雨季最強雨彈來襲！明冷舌現蹤雷雨再升級

女友生出「混血黑寶寶」...爆肝工程師哭了

范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

雷雨+強風！鋒面到了北台恐大豪雨

今鋒面掃全台！　「下最大」地區曝

超愛日本「台灣排第3」！一票台人飛上癮：今年去5次

2月大嬰手術竟成植物人　母控彰基醫拖6分鐘無作為

台大學霸打造毒品電商帝國！她揭1細節：PChome哭了

他抓包家寧「自爆拗Andy錢」　網怒見關鍵人：真的沒毛病

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

高雄23歲海軍「收假未歸」！

高雄23歲海軍「收假未歸」！

高雄一名梁姓海軍少尉原本26日休假結束後，要返回小港部隊，但他把手機、鑰匙、證件放家中外出後，跑到車行買了一輛腳踏車，然後就失聯，至今已經4天。家人擔心上網發文尋人，警方也證實此事，表示已依規定受理報案，正積極調閱監視器並派員查訪協尋中。

即／台東6歲童落水「釣客跳海救人」2人被浪捲走

即／台東6歲童落水「釣客跳海救人」2人被浪捲走

屏東婦找不到包包以為掉超商　真相令人噴飯

屏東婦找不到包包以為掉超商　真相令人噴飯

男大生失蹤52年　靈媒早預言骸骨位置

男大生失蹤52年　靈媒早預言骸骨位置

阿北失蹤10年法院認證死亡　家人接一通電話「復活」了　

阿北失蹤10年法院認證死亡　家人接一通電話「復活」了　

關鍵字：

雷虎科技商用無人艇失蹤漁民懸賞

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

張政禹車禍　球團聲明配合調查

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面