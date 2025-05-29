雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找

▲雷虎科技的商用無人艇失聯，業者懸賞20萬元請漁民幫忙找。（圖／翻攝雷虎科技）



記者鄒鎮宇／綜合報導

雷虎科技近年來積極研發商用中大型電動無人載具，將於下月參加中科院的「國內外廠商水面無人載具展示活動」。然而，雷虎科技一艘無人艇卻因測試匿蹤功能時失蹤，業者開出20萬元獎金，希望漁民能幫忙尋找。

雷虎科技28日在臉書發文，經大量轉傳後引起網友關注。文章提及，「各位漁友大家好，我是雷先生，因昨（27日）海象不好導致我的大型遙控無人船（長8米，高2米）在海上失聯，研判位置位於龜山島以東往北附近海域，如有漁友發現船舶（如附圖）以致尋獲者，將給予10萬元紅包以茲感謝。雷先生：0958622888」，雷虎又於29日將賞金改為20萬元。

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據《自由時報》報導，雷虎科技表示，失蹤的是商用船，規格為2、4、6、8公尺等級，這次商用小船進行匿蹤測試時，因天氣因素而失聯，並非攻擊型無人艇。

網友看完紛紛留言，「請問如果在海上漂流被我撈到算誰的」、「那船沒有定位系統嗎？」「測試失聯是嚴重的問題，但是因為知道問題所以測試不算失敗，測試就是要找問題不是嗎？加油」、「雷虎說走失的是商用小船，但又說該船是在做匿蹤測試？商用需要匿蹤做啥」、「原來這艘是遙控船 常常來南澳這飆船」。

據了解，雷虎科技預計於6月17、18日參加「國內外廠商水面無人載具展示活動」，將於現場展示最新的「海鯊800」自殺式無人快艇(USV)。

▼雷虎科技的海鯊800自主無人快艇。（圖／翻攝雷虎科技）

