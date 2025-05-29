疑涉「幽靈連署」遭北檢複訊無保請回　張斯綱因個資列被告

▲國民黨北市議員張斯綱。（圖／記者袁茵攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷免案出現「幽靈連署」情況，國民黨台北市議員張斯綱今（29日）遭約談，於中午左右被移送台北地檢署，經檢察官複訊後無保請回。張斯綱稍早受訪表示，他今天前往市調處及北檢，向檢察官與調查員說明自己所知情況；而他此次被約談的身份，是因「個資部分」被列為被告。

台北地檢署根據中選會告發移送內容，懷疑國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，合計有數百分民眾連署有遭偽造。

檢調根據相關筆跡鑑定持續約談相關黨工、志工，有人到案後坦承協助抄寫謄錄，專案小組為追查這些幽靈名單來源，進一步比對發現，其中部分連署書上的個資，與當年張斯綱參與的罷萊豬立委案相符，為了釐清真相，因此約談張斯綱先到調查局製作筆錄後，近中午時間移送北檢接受檢察官複訊，檢方訊後諭知張斯綱請回。

張斯綱受訪時表示，今天他就是去台北市調處、北檢，就他所知道情況跟檢察官、調查員說明，至於後面的法律的判定結果，他尊重他們的職權，他也會就他了解的事實據理力爭，未來在法庭上，會用一切手段說明白。

被問到是以證人身份還是被告身份被約談？張斯綱表示，一開始他不知道他是以什麼身分去的，剛開始只收到一張通知書，打電話去問，他才說要去了解相關案情，後面送到北檢，才知道是個資部分列為被告。

張斯綱提到，一開始罷團就有來找他協助，身為黨籍代表，去幫助他們是天經地義的事情；至於黨內部分聲音將此次爭議歸咎於召集人賴苡任？張斯綱說，現在怪誰沒有意義，面對挫折、調查，大家要沉得住氣，把事情解決清楚，持續推動連署。