查幽靈連署！北檢約談張斯綱　凌濤轟：昨天告發監察院今天就被帶走

▲台北市議員張斯綱因涉及幽靈連署案遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨北市議員張斯綱28日才赴北檢告發監察院秘書長李俊俋公器私用。未料，今（29日）檢調偵辦罷免幽靈連署案，查出部分個資來自張斯綱4年前發起的罷瑤連署，因此約談張斯綱到案進行偵訊。對此，桃園市議員凌濤批評，昨天告發監察院，今天張斯綱就被調查局帶走約談！台灣什麼時候戒嚴了？司法可以大剌剌被當清算政敵的武器嗎？

台北地檢署日前根據中選會告發移送內容，懷疑國民黨青年軍發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，合計有數百分民眾連署有遭偽造，甚至連署人已死亡的弊端，北檢4月、5月間已發動3波搜索約談。

今日更傳出，檢調根據相關筆跡鑑定持續約談相關黨工、志工，有人到案後坦承協助抄寫謄錄，專案小組為追查這些幽靈名單來源，進一步比對發現，其中部分連署書上的個資，與當年張斯綱參與的罷萊豬立委案相符，為了釐清真相，因此約談張斯綱先到調查局製作筆錄後，近中午時間移送北檢接受檢察官複訊。

對此，凌濤表示，昨天他們到北檢告發監察院「公器私用」寵物美容，今天張斯綱就被調查局帶走約談！

凌濤批評，台灣什麼時候戒嚴了嗎？司法可以大剌剌被當清算政敵的武器嗎？賴政府解決不了問題，就解決提出問題的人。

▼國民黨智庫副執行長、議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）