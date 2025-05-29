　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

查幽靈連署！北檢約談張斯綱　凌濤轟：昨天告發監察院今天就被帶走

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員張斯綱因涉及幽靈連署案遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨北市議員張斯綱28日才赴北檢告發監察院秘書長李俊俋公器私用。未料，今（29日）檢調偵辦罷免幽靈連署案，查出部分個資來自張斯綱4年前發起的罷瑤連署，因此約談張斯綱到案進行偵訊。對此，桃園市議員凌濤批評，昨天告發監察院，今天張斯綱就被調查局帶走約談！台灣什麼時候戒嚴了？司法可以大剌剌被當清算政敵的武器嗎？

台北地檢署日前根據中選會告發移送內容，懷疑國民黨青年軍發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，合計有數百分民眾連署有遭偽造，甚至連署人已死亡的弊端，北檢4月、5月間已發動3波搜索約談。

今日更傳出，檢調根據相關筆跡鑑定持續約談相關黨工、志工，有人到案後坦承協助抄寫謄錄，專案小組為追查這些幽靈名單來源，進一步比對發現，其中部分連署書上的個資，與當年張斯綱參與的罷萊豬立委案相符，為了釐清真相，因此約談張斯綱先到調查局製作筆錄後，近中午時間移送北檢接受檢察官複訊。

對此，凌濤表示，昨天他們到北檢告發監察院「公器私用」寵物美容，今天張斯綱就被調查局帶走約談！

凌濤批評，台灣什麼時候戒嚴了嗎？司法可以大剌剌被當清算政敵的武器嗎？賴政府解決不了問題，就解決提出問題的人。

▼國民黨智庫副執行長、議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼國民黨智庫副執行長、議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／唯一跌停鎖死個股！　委賣超過8200張
快訊／南韓軍機墜毀　傷亡人數不明
男閨蜜被爆出國「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應
北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！　慘淪性奴團
快訊／Andy反擊了！駁斥家寧指控「漏洞百出」：法院見
快訊／張斯綱遭北檢約談　偵訊後請回
快訊／抖音網紅安哥遭控虐死女友！　死因曝光
家寧男閨蜜被爆「IG限動慶祝孩子誕生」　照片曝光
北檢約談張斯綱！　凌濤轟：昨天告發監察院今天就被帶走
獨／型男里長「砲兵團」酒店曝光　桌上一物露餡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監院6/2起禁「個人身分用公務車」　趙少康：為了端午連假繼續用？

民調下跌遭轟　盧秀燕嘆：榜首考一次99分竟被罵到臭頭

賴清德視導海巡　力挺強化科技、資安防護、添購新船

查幽靈連署！北檢約談張斯綱　凌濤轟：昨天告發監察院今天就被帶走

新冠疫情恐燒到8月、170萬人染疫　卓榮泰指示強化醫療物資整備

許銘春後悔參與市長初選　許宇甄批：不知反省毫無羞恥心

砍636億補助款縣市跳腳！　行政院擬提追加預算籲立委支持

中央狠砍新北30億！　藍議員嗆「假哭窮」：連營養午餐都被開刀

軍演前的寧靜？昨無共機擾台　中共發射火箭經台灣中部高度大氣層外

國台辦挺歐陽娜娜「是家人」　陸委會：一家人不該要求政治表態

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

監院6/2起禁「個人身分用公務車」　趙少康：為了端午連假繼續用？

民調下跌遭轟　盧秀燕嘆：榜首考一次99分竟被罵到臭頭

賴清德視導海巡　力挺強化科技、資安防護、添購新船

查幽靈連署！北檢約談張斯綱　凌濤轟：昨天告發監察院今天就被帶走

新冠疫情恐燒到8月、170萬人染疫　卓榮泰指示強化醫療物資整備

許銘春後悔參與市長初選　許宇甄批：不知反省毫無羞恥心

砍636億補助款縣市跳腳！　行政院擬提追加預算籲立委支持

中央狠砍新北30億！　藍議員嗆「假哭窮」：連營養午餐都被開刀

軍演前的寧靜？昨無共機擾台　中共發射火箭經台灣中部高度大氣層外

國台辦挺歐陽娜娜「是家人」　陸委會：一家人不該要求政治表態

不吃鮑魚惹議！家寧男閨蜜昔曬「孩子照」喊老婆、接吻女模　本人親揭真相

金娜妍加盟味全：最棒生日禮物！堅持兩地奔波原因曝光

川普越權白宮上訴！可能由最高法院做出關鍵裁決　各國談判混亂

社工約好隔天家訪！　日33歲母當晚崩潰「淹死4月大男嬰」

快訊／南韓海軍軍機墜機　傷亡人數不明

德翔海運強化亞太布局　全新JTX航線六月下旬正式啟航

道奇8局失守慘遭逆轉　羅伯斯：比賽後段失分令人沮喪

法院擋下關稅！　川普「越權爭議」5大要點一次看

PCB廠精成科唯一跌停鎖死個股！　賣老股認新股引賣壓

快訊／全球粉絲哀嚎！車銀優7月確定入伍　「倒數2個月報到軍樂隊」

【第9飛失敗！】星艦翻轉解體… SpaceX還扛得住嗎？

政治熱門新聞

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

老人不能開車？　賴清德下令多宣導：70歲仍可開車

黃國昌被質疑翹班　陳智菡反酸這句

明年春節有望「免調班放9天年假」　下半年多3天假放假原則曝

傳赴美留學簽證喊卡　AIT：可繼續

快訊／監院公務車爭議　李鴻鈞：禁「個人身分用公務車」到任期屆滿

查幽靈連署！北檢約談張斯綱　凌濤轟：昨天告發監察院今天就被帶走

砍636億補助款縣市跳腳！　行政院擬提追加預算

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

館長宣布赴陸　邱垂正：只能祝福他！

再戰議員？王浩宇：能幫民進黨穩穩守住一席

施政滿意度獲六都金獎　陳其邁：拚搏到最後1秒

許銘春親赴廉政會說明就安基金爭議　喊冤「最不該就是參加初選」

更多熱門

相關新聞

即／北市「幽靈連署」延燒　張斯綱遭移送

即／北市「幽靈連署」延燒　張斯綱遭移送

檢調偵辦台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶被罷免案，近日提訊在押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，並傳喚多名黨工、志工，已有部分涉案人坦承協助抄寫罷免連署書，專案小組分析，其中有部分個資來自市議員張斯綱4年前發起的罷瑤連署，台北地檢署29日約談張斯綱到案進行偵訊。

執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑

執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑

罷免涉偽造　國民黨基隆總幹事、2前區主任交保

罷免涉偽造　國民黨基隆總幹事、2前區主任交保

賴苡任快找張克晉！吳思瑤罷免案仍可連署　關鍵須找出領銜人

賴苡任快找張克晉！吳思瑤罷免案仍可連署　關鍵須找出領銜人

台東跨黨派聲援黃建賓　質疑刪預算是政治操作

台東跨黨派聲援黃建賓　質疑刪預算是政治操作

關鍵字：

大罷免大罷免吳思瑤國民黨凌濤張斯綱幽靈連署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

退休女師曬日光浴被推土機輾死！夫見悲劇崩潰

家寧預告10:00AM回應卻沒影！

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

快訊／LINE全新功能上線！

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面