防止捷運隨機傷人事件！　新北捷運新增盾甲包、手套、防刺傘

▲新北捷運新增防刺裝置 。（圖／新北捷運公司提供）



記者崔至雲／新北報導

因應近年大眾運輸偶有施暴或持械威脅他人安全事件，新北捷運公司表示，除既有的安全防護裝備外，近日更進一步升級防禦策略，正式導入具實質防刺能力「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」裝置，藉此提升應變效率與第一線人員的處置能力。此次新措施亦參考JR西日本自2024年起在列車中導入防刺傘的實務經驗，結合新北捷運營運環境加以在地化實施。

新北捷運表示，公司在多方評估各種防護裝置後，結合實際營運需求，將防護裝備導入車站與車廂應變機制中，於每列車頭尾駕駛室車廂內配置「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」供列車上人員使用，而在車站內設置「多層複合布料防刺傘」，則不對乘客開放，僅供站務人員使用，可有效抵擋刀械刺穿，以多種防護裝置，強化「應對 - 防禦 - 控制」三段式防護邏輯。

新北捷運指出，整體防護策略以「遠程退避、中程抵禦、近程制護」為核心，目標是保障旅客安全並降低第一線人員的處理風險。在突發事件發生時，列車車廂內設置的緊急對講機能即時與行控中心連線，啟動事故通報與處理程序，後續則透過不同層級的裝備進行應變。其中，於每列車頭尾駕駛室車廂內配置的「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」為此次新增配置重點。盾甲包設計為可快速取用的背包型防具，內置鋼板具備前向抵禦能力，有助於當下現場乘客於自保情況下，於威脅環境中穩定撤退、保持距離。手套則具備抗割刺功能，可在近身無法退避時提供基本防護與制止能力。

在實際配置上，新北捷運說明，輕軌系統將由值勤司機員與特定車站詢問處人員配置止戈手套與盾甲包，紅樹林站與漁人碼頭站另增設防刺傘。中運量系統方面，所有列車頭尾駕駛室車廂均配置防護裝備，並於全線車站詢問處配備防刺傘，防刺傘採多層複合布料，可有效抵擋刀械刺穿，確保站務人員於車站層級亦具備基本應變與壓制能力。當列車抵站，站務人員將運用防刺傘介入，與捷運警察配合進場處置歹徒，進行現場控制與旅客疏散，力求在最短時間內穩定局勢。

除裝備強化外，新北捷運同步啟動區域聯防機制，整合警政單位與鄰近捷運業者，共同建立橫向通報、資源協作與事件應變機制。未來也將於車站設立防具存取點，強化危機處理時的資源可及性與調度靈活性。新北捷運公司強調，突發事件的控制關鍵在於「第一時間反應」與「適當資源介入」。因此，新北捷運公司不僅在設備面強化，更積極建立跨機構合作網絡，務求打造更具韌性的捷運安全體系。

新北捷運表示，本次防刺裝備的導入是以實際風險評估與國際趨勢為基礎，將持續依照營運狀況、事件經驗與前線人員回饋進行滾動調整，並擴大培訓人員應變知能，確保裝備不僅確實到位，更能有效發揮功能。新北捷運將持續以保障乘客與員工安全為首要目標，提升大眾對公共運輸系統的信賴與安心感。