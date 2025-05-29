中央狠砍新北30億！　藍議員嗆「假哭窮」：連營養午餐都被開刀

▲新北市國民黨團召開「政院統刪地方補助款 新北教育社福衝擊大」記者會 。（圖／新北市國民黨團提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市議會國民黨團今（29日）召開記者會，強烈譴責行政院未經合法程序，片面齊頭式刪減全國地方政府一般性補助款共636億元，其中新北市被砍30.44億元，痛批中央「假哭窮、真報復」，將民眾當成政治鬥爭的人質，連營養午餐、社福經費都被開刀。國民黨團呼籲行政院應立即收回成命、重新核定補助款，否則不排除要求新北市政府提起行政訴訟，以捍衛民生權益。

黨團書記長王威元批評，中央對地方政府之補助係依《財政收支劃分法》第30 條及《地方制度法》第69條訂定之補助辦法所為，具有法律效力，各地方政府亦已依行政院原核定金額，依法編列114年度預算，經地方議會三讀通過，屬於「法定預算」。如今行政院以未經補助辦法明定之事由，統一刪減25%，明顯違反依法行政原則、比例原則與不當連結禁止原則，形同行政濫權、恣意妄為。

議員江怡臻質疑，行政院刪減新北市高達30.44億元的一般性補助款，其中社會福利支出被削減16.12億元，減幅高達35.86%，將直接影響中低收入族群、身心障礙者以及弱勢兒童的照顧；教育補助遭砍7.6億元，減幅達21.83%，波及營養午餐、課後輔導、校園設施更新與特教資源；基礎設施經費則減少6.72億元，減幅24.86%，其中道路、橋梁、下水道、農路與公園改善等與民眾生活安全、衛生最息息相關的工程建設，恐將因此受阻。這樣的刪減不是數字上的減少，而是營養午餐不見了、生活補助縮水了、每天通行的道路出現裂縫卻無法修補。

議員呂家愷議指出，行政院搬出財劃法第30條的部分內容，其認為中央補助地方是屬於「得」酌予補助，意即並沒有一定的強制力。但事實上，民進黨又在玩弄斷章取義的文字遊戲，因為同一法條的第三項就說的很明白：一般性補助款的金額「不得少於」前一年度預算數，但很遺憾的是中央政府竟還是違法刪除了應給地方的補助。中央因在野黨立委依法行使審查權而心生不滿，竟轉而報復地方政府。行政院不只嚴重違背財政中立與公平原則，卓榮泰院長應先負責刪除中央政府自己的鋪張浪費、並停止煽動仇恨。

議員林國春強調，一般性補助款不是中央施捨，而是地方依法應得的法定財源。國民黨籍民代應團結，串聯各縣市政府與議會，提出法律行動與抗議，堅守地方財政尊嚴與人民生存權。他也呼籲其他縣市共同向中央喊話，要求依法發放補助，不得濫用刪減權限。

議員洪佳君指出，民進黨自己也承認，藍白立委對地方補助一毛未刪，這筆款項早已成為行政院必須執行的支出項目，不容任意變更。如今中央卻以釋憲與「哭窮」為由拖延，實屬荒謬。她建議新北市政府立即去函行政院，要求收回成命，必要時提起訴訟，積極為市民爭取應有權益。

副書記長黃心華感嘆，現在不論是《中央政府總預算案》或新修正的《財劃法》，都已在立法院三讀通過，即使行政部門聲稱將提出釋憲，但在釋憲結果出爐前，法律效力「不受影響」，行政部門仍應依法執行。更何況，行政院主計長自己親口承認，今年中央政府總預算比去年多了1368億，中央政府不應再「假哭窮」。中央政府再怎麼冷血，也不能拿孩子的營養午餐與弱勢族群的照顧來開刀，中央這種缺德的行為，等同刻意規避應當承擔的法定責任及法定義務，並把人民當成政爭的人質，罔顧社會正義與民眾的生存權。