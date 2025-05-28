不是保鮮膜！好市多「1神物」18年才用完　會員讚爆：一箔傳三代

▲網友分享他買了一盒抽取式鋁箔紙，用了18年終於用完，「小孩也成年了」。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）販售許多CP值高的家庭用品，其中廚房常備的鋁箔紙、保鮮膜等，因為份量超大，買一卷就可用非常久。有網友就分享他買了一盒抽取式鋁箔紙，用了18年終於用完，「小孩也成年了」。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」曬出鋁箔紙的空盒並寫下：「18年…終於用完了！小孩也成年了」。從照片中可見鋁箔紙的空盒充滿使用痕跡，標籤也已經泛黃，上面寫著2007年製造，數量有500張。

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▲鋁箔紙的空盒充滿使用痕跡，標籤也已經泛黃。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

網友看了紛紛笑說：「一卷傳三代，人走卷還在」、「一箔傳三代」、「伴您一生的鋁箔紙」、「時空鋁人」、「再買一卷 下次就當阿公了。」有人則建議「鋁箔紙超好用撕成小片丟廚房水槽排水孔 就不會有生物體生成 不黏稠」。

還有會員分享其他用不完的好物，「保鮮膜一樣用超久 而且一次要買兩卷」、「我家是保鮮膜小孩幼稚園用到現在大學了，還沒完沒了」、「我的好市多保鮮膜13年了 大概還有80％ 根本用不完」、「我有一卷保鮮膜的，朋友結婚拿來封辦桌菜，到現在朋友離婚還沒用完~~現在想想~唉~這段淒美愛情，連一捲保鮮膜都不如~~」「我一整包的黃色抹布，才用掉1/10，小孩都國中了」。



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