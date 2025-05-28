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10元喝美式拿鐵、飲料泡麵「買1送1」　超商限5天省錢優惠一次看

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家咖啡第二杯10元。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

報稅後補血，超商祭出新一波優惠幫民眾省荷包！全家今（28日）起至6月1日，連續5天推出會員限定折扣，包括特濃美式、特濃拿鐵「第二杯10元」，還有舒潔衛生紙下殺3折，8包89元；另有飲料、泡麵、生理用品買1送1。萊爾富也同步限時殺，多項飲料、泡麵買1送1。

★全家

全家即日起至6月1日會員限定優惠，Let's Café 特濃美式、特濃拿鐵、燕麥奶拿鐵、Let's Tea 仙女紅茶等熱銷品項「第二杯10元」。

冰品也不缺席，杜老爺情人果脆冰棒「6件100元」平均一支不到17元，Niseko海鹽巧酥雪糕「加10元多一件」。補充元氣選Power BOMB爆能能量飲料「買1送1」，零食有義美生機鹽酥香菇買2送1等。

生活日用品「舒潔抽取式衛生紙8包裝」原價280元，下殺只要89元，平均一包不到12元。靠得住日用懶人褲118元「買1送1」。

▼超商優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富5月28日至6月1日，限時5天祭出多項人氣商品「買1送1」，包括：韓國樂天碳酸飲、明治即攻元氣能量果凍飲、野菜一日100%綜合蔬果汁、YOI鹼性水等，通通等於下殺5折。喜歡吸凍飲的可把握「指定大吸管系列」任選3件79元，平均一件只要26元。

另外，Gery厚醬起司蘇打餅、農心辛辣白菜泡麵也同步「買1送1」。美粒果蘇打任選「第2件1元」、蘋果「買2送1」。

靠得住抑菌好眠棉褲2片原價118元，特價只要39元，無論吃喝或日用品都能省荷包。

▼萊爾富限5天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11 迎接端午連假，在「OPENPOINT行動隨時取」推出消費者最愛的咖啡寄杯優惠，5月28日至6月6日期間，CITY咖啡飲品祭出「12杯組合價」。

「OPENPOINT行動隨時取」5月28日～6月6日端午優惠：

CITY CAFE大杯濃萃美式，12杯400元，限量10萬組。
CITY CAFE大杯濃萃拿鐵，12杯510元，限量10萬組。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選12杯680元，限量5萬組。
CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/經典好時可可/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶)，任選12杯640元，限量5萬組。
CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶/青梅冰茶，任選12杯500元，限量5萬組。
CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選12杯500元，限量5萬組。

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