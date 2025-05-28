全家新推「寶可夢奇異果霜淇淋」！滿額送周邊　杯子、飯糰換新裝

▲全家Fami!ce霜淇淋推出全新「奇異果霜淇淋」，搭配超吸睛寶可夢紙套、紙杯包裝。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全家Fami!ce霜淇淋推出全新「奇異果霜淇淋」，清新酸甜風味，搭配超吸睛寶可夢紙套、紙杯包裝，6月3日起開賣，而Let’s Tea、酷繽沙與大口飯糰等品項，也將陸續換上限定寶可夢包裝。

▲全家推出全新「奇異果霜淇淋」，搭配超吸睛寶可夢紙套、紙杯包裝。（圖／業者提供）

全家Fami!ce 霜淇淋每月推陳出新，6月3日起開賣「奇異果霜淇淋」，選用紐西蘭進口奇異果汁，入口瞬間感受到奇異果特有的酸香果韻，與綿密奶香交織，帶來層次分明的口感。

綜合口味則是搭配「比利時巧克力」，濃郁清爽。霜淇淋包裝以黃綠色系搭可愛的寶可夢，視覺萌感十足。

不僅如此，6月11日起全家再推新品「芒好喝酷繽沙」，嚴選芒果泥製成冰沙基底，再加入台灣芒果乾與晶球，口感層次豐富。同時，Let’s Tea系列飲品杯身、大口飯糰，都換上寶可夢造型包裝。

▲Let’s Tea系列飲品杯身，換上寶可夢造型包裝。（圖／記者林育綾攝）

●冰品抽抽樂

即日起至7月8日，還推出飲料冰品抽抽樂、全店滿額贈等活動，搭配寶可夢可愛吸睛的周邊商品加價購，預期帶動整體冰品、飲品買氣再成長。

活動期間消費者凡於全家購買20元(含)以上指定飲品或冰品任2件，即可參加「飲料冰品抽抽樂」，享有「第2件0元、兩件66折、77折、88折」等隨機折扣優惠。

●寶可夢周邊加購、贈品滿額送

若再加價49元，即可加購「寶可夢捏捏球」一顆（共4款，隨機不挑款）。購買任4件20元以上飲料冰品、Fami!ce霜淇淋，還可「免費贈送寶可夢貼紙一張」，包含皮卡丘、呆呆獸、水水獺等可愛寶可夢，為寶可夢迷帶來滿滿收集樂趣。

▲加價49元可獲得「寶可夢捏捏球」，消費滿299元即贈「寶可夢特典卡」1張。（圖／記者林育綾攝）



另外，消費者於全家單筆消費滿299元，即贈「寶可夢特典卡」1張，共有10款寶可夢設計，皮卡丘、小火龍、傑尼龜、木木梟隨機登場，數量有限、送完為止。

▲買任4件20元以上飲料冰品、霜淇淋，送寶可夢貼紙。（圖／記者林育綾攝）

同時，活動期間於全家購買兩件米飯主食、麵食等指定鮮食，加價109元還可獲得「寶可夢餐具組」，此波全家也販售多款寶可夢周邊商品。

▼購買兩件米飯主食、麵食等指定鮮食，加價109元還可獲得「寶可夢餐具組」。（圖／記者林育綾攝）

全家同步也販售寶可夢盲盒公仔，包括：「寶可夢排排坐系列公仔」售價279元，共6款。寶可夢「皮卡丘情侶款公仔」售價179元，共2款。「寶可夢花好月圓系列」售價249元，共4款。

▲▼全家也販售寶可夢盲盒公仔。（圖／記者林育綾攝）

★7-11 酷聖霜新推「薄荷巧克力」

7-ELEVEN「酷聖霜霜淇淋」今夏在全台超過百間門市，推出全新勁涼「薄荷巧克力風味」，將清新薄荷的冰涼爽感、與醇厚巧克力的可可香氣融合，繽紛綠色視覺超吸睛，大口咬下超醒腦。自開賣起，買就送「Andes薄荷巧克力」一片，還可搭配花生風味餅杯一起享用。

▲酷聖霜霜淇淋推出全新「薄荷巧克力風味」。（圖／業者提供）

而雪淋霜霜淇淋經典人氣口味「泰式奶茶」，還有思樂冰超消火「冬瓜檸檬」口味、「冬瓜檸檬威士忌大人的思樂冰」，都同步於5月28日起回歸，5月30日至6月1日，還可享端午限時全品項「買1送1」優惠。

▲雪淋霜人氣口味「泰式奶茶」回歸，端午連假買1送1。（圖／記者林育綾攝）