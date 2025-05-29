華江橋驚變「白色泡泡橋」...交通大打結　警調查揭2關鍵原因

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區華江橋汽車道29日上午發生一起追撞事故，導致載運清潔用品的小貨車上大量洗潔劑、漂白水和沙拉脫等掉落路面。由於適逢下雨，這些清潔劑在橋上產生大量白色泡沫，瞬間將橋面變成一片雪白，路過車輛紛紛減速慢行，一度造成交通大打結。所幸這起意外無人受傷，詳細肇責待警方調查，警消緊急清理後，橋面已恢復暢通。

▲▼小貨車追撞前方小客車，後車斗清潔用品散落，與雨水混合形成大量泡沫 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

今上午11時許，新北市華江橋汽車道板橋往台北方向。當時49歲陳姓男子駕駛小貨車，正載著滿車的洗潔劑、沙拉脫、漂白水等清潔用品準備送往台北市的餐廳。不料，在行經橋上時，追撞前方46歲柯姓男子駕駛的小客車，，猛烈的撞擊力道導致小貨車後車斗上的多桶清潔用品噴飛掉落，瞬間灑滿橋面。

由於事發時正下著雨，掉落的清潔劑與雨水混合後，在橋面產生大量白色泡沫，厚厚的泡沫覆蓋路面，讓整座華江橋彷彿變成一座「泡泡橋」。路過車輛見狀，無不嚇得減慢車速，小心翼翼地通過，現場交通一度陷入混亂。警方獲報到場，除進行交通疏導與管制，避免二次事故發生外，也緊急通知消防局到場協助。消防人員迅速部署水線，以強力水柱沖刷路面，將白色泡沫清除。

經調查，事故2名男子酒測值均為0，並未受傷。詳細肇事原因及責任歸屬待警方調查釐清。現場在中午12時許清理完畢，華江橋也隨即解除管制，恢復往來交通暢行。

▼小貨車追撞前車釀禍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼華江橋上往來車輛紛紛減速通過 。（圖／記者陳以昇翻攝）