鶯歌老翁「走路不穩上駕駛座」路人嚇壞　警攔查竟發現沒駕照

▲鶯歌老翁走路不穩還打算開車，讓一旁目睹的路人嚇壞。（圖／翻攝爆料公社）



記者陸運陞、鄒鎮宇／新北報導

近日接連多起高齡駕駛的事故案件，引起民眾擔憂。新北市鶯歌區一名高齡駕駛行動緩慢、每一步看起來都非常艱辛，最後卻開車上路，引起目擊民眾擔憂，過程也被PO網提醒。警方發現貼文後，立刻介入處置，成功攔停車輛並禁止該名駕駛繼續上路。

有民眾28日在「爆料公社」社團及「我是鶯歌人」群組分享的影片表示，「高齡開車真的是炸彈…阿伯這身體狀況開車要確定耶」。影片顯示，該名阿伯走路只能緩慢的一步一步前進，且開車門等動作也非常緩慢，另外親友則戴著安全帽進入副駕駛。

原PO表示，阿伯啟動車輛後，多次差點撞到他跟其他的車，花了5分鐘才順利將車子開出停車場。

鶯歌警分局網巡員警得知此事後，立即通報轄區二橋派出所加強巡查。所長張岸玲對此事件高度重視，特別指派人員注控車輛。

警方表示，員警28日傍晚6時10分在尖山路攔停該車並展開盤查。經查，駕駛人陸姓男子的駕照早已被註銷，且其身體狀況明顯不佳，連下車時都需員警攙扶才能站穩，步履蹣跚，完全不適合駕駛。

警方依《道路交通管理處罰條例》第21條第1項第4款開單舉發，並禁止陸姓男子繼續駕車。同時，員警現場勸導該男子切勿在身體狀況不佳時開車，以免危及自身及其他用路人安全。最後，警方通知其家屬到場協助將人與車輛接回。