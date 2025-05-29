驚悚瞬間曝！屏東女騎士莫名挨撞…噴進騎樓慘死　民眾目睹頻慘叫

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣高樹鄉產業路27日上午發生一起死亡車禍，徐姓女子(61歲)疑因疲勞駕駛，失控追撞前方騎乘電動車的潘姓女子(91歲)，造成潘女被推撞進騎樓，送醫搶救後仍傷重不治，而事發瞬間的恐怖畫面也曝光！

▲屏東61歲徐女疲勞駕駛，撞死電動車女騎士。（圖／翻攝自記者爆料網）

畫面中可以看到，徐女駕駛的紅色轎車，車身逐漸向右偏移，接著撞上行駛在路肩的電動車，直到衝撞電線桿才停下，而騎士潘女被撞到引擎蓋上後，再掉到車頭前，持續推行幾公尺，再被撞進一處騎樓，目睹的2位民眾驚嚇不已，頻頻慘叫並報警，過程相當驚悚。

初步調查，27日上午7時47分徐女駕車搭載5歲楊姓孫子，疑似因疲勞未注意車前狀況，進而失控追撞前方騎車的潘女，其中潘女送往義大醫院救治後宣告不治，徐女胸痛、楊童右小腿骨折，送往屏東基督教醫院救治後並無生命危險。

▲91歲潘女被撞進一處騎樓，不幸身亡。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

徐女經實施酒測後並無飲酒情事，本案里港分局已依規定成案，並調查相關肇事原因。里港警分局表示，駕駛車輛時須注意身心狀況，若有身體不適或服用藥物，以及精神狀況不佳時，切勿勉強開車上路，駕駛車輛時也須注意車前狀況及路況，遵行道路速限與相關標誌、標線，以免發生意外。