　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚悚瞬間曝！屏東女騎士莫名挨撞…噴進騎樓慘死　民眾目睹頻慘叫

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣高樹鄉產業路27日上午發生一起死亡車禍，徐姓女子(61歲)疑因疲勞駕駛，失控追撞前方騎乘電動車的潘姓女子(91歲)，造成潘女被推撞進騎樓，送醫搶救後仍傷重不治，而事發瞬間的恐怖畫面也曝光！

▲▼ 屏東61歲徐女疲勞駕駛，撞死電動車女騎士。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲屏東61歲徐女疲勞駕駛，撞死電動車女騎士。（圖／翻攝自記者爆料網）

畫面中可以看到，徐女駕駛的紅色轎車，車身逐漸向右偏移，接著撞上行駛在路肩的電動車，直到衝撞電線桿才停下，而騎士潘女被撞到引擎蓋上後，再掉到車頭前，持續推行幾公尺，再被撞進一處騎樓，目睹的2位民眾驚嚇不已，頻頻慘叫並報警，過程相當驚悚。

初步調查，27日上午7時47分徐女駕車搭載5歲楊姓孫子，疑似因疲勞未注意車前狀況，進而失控追撞前方騎車的潘女，其中潘女送往義大醫院救治後宣告不治，徐女胸痛、楊童右小腿骨折，送往屏東基督教醫院救治後並無生命危險。

▲▼ 屏東61歲徐女疲勞駕駛，撞死電動車女騎士。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲91歲潘女被撞進一處騎樓，不幸身亡。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

徐女經實施酒測後並無飲酒情事，本案里港分局已依規定成案，並調查相關肇事原因。里港警分局表示，駕駛車輛時須注意身心狀況，若有身體不適或服用藥物，以及精神狀況不佳時，切勿勉強開車上路，駕駛車輛時也須注意車前狀況及路況，遵行道路速限與相關標誌、標線，以免發生意外。

▲▼ 屏東61歲徐女疲勞駕駛，撞死電動車女騎士。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 屏東61歲徐女疲勞駕駛，撞死電動車女騎士。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 屏東61歲徐女疲勞駕駛，撞死電動車女騎士。（圖／記者陳崑福翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／被爆啦啦隊墮胎當小三　球團發聲
剴剴案調查報告出爐　社工3訪仍漏接、剴剴大片瘀傷北市紀錄全無
中山美穗巨額遺產「21歲兒放棄繼承」　大筆財富將給她
快訊／郭哲敏一審判刑11年8月
過期2年！1萬多片豬排流入市面　已吞下肚
女騎士莫名挨撞…噴進騎樓慘死！恐怖瞬間曝
劉畊宏遭爆欠股市大亨700萬挨告　工作室發3聲明澄清
新冠快篩惡夢又來！邱泰源道歉喊鋪貨三大超商　真相直接打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

端午關懷不缺席！士檢與犯保分會陪伴馨生人　致贈慰問金與物資

快訊／洗錢大亨經手217億4度交保均破功　郭哲敏一審判刑11年8月

台南多元計程車路口左轉與直行機車相撞　騎士命危送醫救治

食品公司豬排賣不完「改有效期限」過期2年照賣　萬片已吃下肚

快訊／「幽靈連署」延燒！北檢再傳「罷吳四騎士」釐清疑點

來當麥拉倫、賓利主人！台中分署拍賣4千萬豪車　還有賓士、BMW

網友認證鹿港最爛停車場！超狂陡坡牆壁全刮痕　公所認了：改善中

華江橋驚變「白色泡泡橋」...交通大打結　警調查揭2關鍵原因

快訊／孫生又出事！涉性侵+妨害性隱私　遭拘提上銬移送北檢

驚悚瞬間曝！屏東女騎士莫名挨撞…噴進騎樓慘死　民眾目睹頻慘叫

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

端午關懷不缺席！士檢與犯保分會陪伴馨生人　致贈慰問金與物資

快訊／洗錢大亨經手217億4度交保均破功　郭哲敏一審判刑11年8月

台南多元計程車路口左轉與直行機車相撞　騎士命危送醫救治

食品公司豬排賣不完「改有效期限」過期2年照賣　萬片已吃下肚

快訊／「幽靈連署」延燒！北檢再傳「罷吳四騎士」釐清疑點

來當麥拉倫、賓利主人！台中分署拍賣4千萬豪車　還有賓士、BMW

網友認證鹿港最爛停車場！超狂陡坡牆壁全刮痕　公所認了：改善中

華江橋驚變「白色泡泡橋」...交通大打結　警調查揭2關鍵原因

快訊／孫生又出事！涉性侵+妨害性隱私　遭拘提上銬移送北檢

驚悚瞬間曝！屏東女騎士莫名挨撞…噴進騎樓慘死　民眾目睹頻慘叫

YOASOBI動畫神曲MV播放量破6億　排名日歌曲第三緊逼「打上花火」

41.65萬股民注意！00713配1.1元刷5季新低　6／20除息

新冠延燒本周就醫恐達6萬人！疫情強碰端午連假　羅一鈞提3招防範

張斯綱才告發監察院隔日遭約談　國民黨斥檢調成執政黨打手

啦啦隊墮胎當小三！樂天5女孩受牽連　球團發聲「籲外界尊重隱私」

男喝茫跌倒險死！雕像「插入眼窩直穿鼻竇」　醫：差點擊中腦部

新加坡市中心自由行首選酒店！去年開幕　地鐵站步行3分鐘就到

「夜王」秘密送鞋計畫！　盧峻翔奪冠親送全隊代言品牌球鞋

《還珠格格》翻拍短劇！女明星「穿書變宮女」修崩壞劇情…女主是她

他抓包家寧「自爆拗Andy錢」　網怒見關鍵人：真的沒毛病

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

社會熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

記憶卡變失憶卡！進口偽造中國貨網路賣

即／北市「幽靈連署」延燒　張斯綱遭移送

華江橋驚變「白色泡泡橋」　警揭2關原因

劉至翰前妻「收錢消失」有前例　曾爆收63萬旅費後失蹤

獨／里長被控組「砲兵團」衝大陸　桌面一物顯示在台灣

黑吃黑只搶到槍　詐團3男慘了

騎士未禮讓挨罰1200元　喊冤被打臉

聯結車闖紅燈又違停　整排車等他買檳榔

撞死外送員還在笑　賓士男二審改判10個月

更多熱門

相關新聞

BMW「最暢銷M電動車」更新

BMW「最暢銷M電動車」更新

BMW原廠發布2025年式夏季更新，其中「最暢銷M-Car」i4 M50車型被i4 M60取代，不僅馬力更大、靜止加速表現也更快，同時i4 eDrive35、eDrive40也提升續航里程；BMW也針對1系列／2系列Gran Coupe標配雙前座加熱功能，X5／X6 Competition則新增Ultimate Package套件。

即／北市「幽靈連署」延燒　張斯綱遭移送

即／北市「幽靈連署」延燒　張斯綱遭移送

黑鮪魚季+端午連假　屏警交管措施一次看

黑鮪魚季+端午連假　屏警交管措施一次看

屏東執行分署送愛行動　溫暖端午節

屏東執行分署送愛行動　溫暖端午節

騎樓飛出安全帽！秒變保齡球滾過2車道

騎樓飛出安全帽！秒變保齡球滾過2車道

關鍵字：

影音屏東高樹車禍死亡電動車

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

快訊／Andy反擊了！遭家寧指控駁斥「漏洞百出」　喊話張媽：法院見

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面