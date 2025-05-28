快訊／捲北投農會「威士忌賄選」案　陳重文暴瘦現身：會說清楚

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署今（28）日指揮調查局搜索9處地點，偵辦北投區農會理事長選舉涉賄案，共11人列被告，包括現任理事長陳思宗、市議員陳重文及其妻白惠萍，疑為確保陳父順利連任，行賄多名理事換取不參選支持票。晚間9點半，陳重文神情憔悴現身地檢署複訊，低調表示：「北投農會選舉跟我沒有直接關係，我會盡力向檢察官說明清楚。」

據了解，檢調接獲檢舉，指陳重文父親陳思宗自去年起開始布局，涉嫌向黃、游、吳、何、林、鄭、洪、詹等9名理事提供「非金錢」利益行賄。這些理事雖具參選資格，卻在理事長選舉中未登記參選，讓陳思宗同額競選、毫無對手，順利當選。

▲北市議員陳重文疑捲入北投農會選舉賄選案，再度遭搜索。（圖／記者黃宥寧攝）

據悉，行賄方式並非現金，而是以洋酒禮盒「喬事」，贈送酒款為市售罕見的某品牌蘇格蘭威士忌，單瓶容量1公升、酒精濃度51%，曾獲2022年台灣威士忌大獎金獎，市價約2500元，金額雖不高，但屬實質利益，構成變相賄賂。

根據該酒款品飲筆記，香氣層次豐富，帶有蘋果與紅莓、香草與肉豆蔻；口感融合太妃糖蘋果與卡士達奶香，並帶有肉豆蔻與薑的辛香，尾韻甜潤綿長，雪莉桶風味鮮明。

相關被告陸續到案說明，陳重文妻先一步抵達地檢署，神情嚴肅、全程低頭，以長髮遮住臉部，刻意避開媒體鏡頭，不發一語完成複訊後請回。

晚間9點半，陳重文才抵達地檢署，面對大批媒體提問時略顯憔悴，僅簡短回應：「謝謝大家關心，北投農會的選舉跟我沒有直接關係，我會盡力向檢察官說明清楚。」