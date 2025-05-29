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男遭詐團榨乾積蓄還借200萬約面交　預約小黃司機等嘸人報警阻詐

▲計程車司機等不到叫車乘客而報警，意外揭露百萬詐騙案、讓車手當場落網。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲受害人向親戚商借200萬元準備面交詐團車手。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

方姓男子誤信詐騙集團「假投資」話術，不但畢生積蓄遭榨乾，還額外借貸200萬元現金，與車手約定27日再行面交；所幸因他預約計程車卻未準時赴約搭乘，司機久等擔心其安危而報警，意外引導警方及時到場阻止方男交款、並逮捕車手，免受更大損失。

南投警分局調查，被害人方男先前已多次交付現金給車手、荷包幾近見底，而對方日前又要求加碼613萬元，於是在昨日搭高鐵北上台中，再搭計程車到南投縣名間鄉找一名堂哥商借200萬元，並由堂哥陪同與車手碰面，準備再進行「投資」。

▲警方及時到場，阻止受害人和其親戚交款。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方及時到場，阻止受害人（右）和其親戚交款。

不過期間他打電話與同一名計程車司機預約回程的載客時間、地點，卻未依約現身，司機在相約的一處超商前從早上等到下午、遲遲等不到方男，司機基於安全考量，擔心乘客發生其他狀況，遂向南投分局名間分駐所報案，說明「等嘸人」的情況；警方獲報立即到場，依照司機描述方男的情況，研判極可能是一起詐騙案件。

▲警方查扣詐騙車手陳男身上的物證。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方查扣詐騙車手陳男身上的物證。

警方隨即依司機提供方男的去向及特徵，及時在約定搭車附近的民宅內，發現詐騙集團車手正與被害人進行面交，上前盤查後發現方男果然受「假投資」詐騙手法荼毒，當場查獲詐欺車手陳男（48歲），另查扣不法所得現金200萬元，警詢後依詐欺罪及洗錢防制法移送南投地方檢察署偵辦。

南投分局長洪秋賢表示，特別感謝該名計程車司機的機警通報，意外成為破獲詐騙案的關鍵線索，也成功阻止民眾的鉅額損失，共同為社會安全盡一份心力，也證明提高民眾的「識詐」能力，才是打擊詐騙犯罪的關鍵力量。

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