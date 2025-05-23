彰化媽媽遭詐385萬血汗錢！第10次面交200萬　警活逮2女車手

▲彰化地方媽媽遭詐騙，警方逮捕女車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化縣一名地方媽媽日前誤入假投資陷阱，短短2個月內面交9次，遭詐騙集團騙走385萬元，要進行第10次面交200萬元時，所幸警方及時介入，成功攔阻，更一舉逮捕2名女詐騙集團成員，查扣30餘萬元贓款及犯罪工具，警詢後依涉詐欺及洗錢等罪嫌移送地檢偵辦。

鹿港警分局初步調查，該名地方媽媽今年3月，在社群平台看到「股票當沖高獲利」廣告，加入LINE投資群組後，詐騙集團以專業話術誘騙她下載偽造的投資APP，並以「小額出金」製造獲利假象。不疑有他，陸續面交9次，總計交付385萬元給自稱「理財專員」的車手。

▲警方從車手身上搜出相關證物。（圖／警方提供）

鹿港警分局福興分駐所員警執行刑事局「潛在被害人」查訪時，發現該名地方媽媽金流異常，主動聯繫後確認她已遭詐騙。警方將計就計，請其假意配合詐團，約定5月16日於鹿港某超商面交200萬元，同時佈署警力埋伏。

警方當時逮捕前來取款的46歲女車手，警方更發現有輛可疑車輛在現場徘徊，盤查後確認25歲女駕駛是負責監控及轉交贓款的「收水手」。現場查扣詐騙用識別證、手機2支及贓款30萬7400元，全案依涉詐欺、洗錢等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

▲25歲女收水手遭逮。（圖／警方提供）

鹿港警分局長黃世德強調，近期假投資詐騙猖獗，民眾切勿輕信網路廣告，若發現帳面獲利卻無法出金，極可能是詐騙APP的虛假數字，呼籲投資應透過合法管道，任何要求面交現金或匯款至個人帳戶者均屬詐騙，遇可疑情況請立即撥打165反詐騙專線。