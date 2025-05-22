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男聽LINE友建議想押房投資　3單位聯手阻詐...保他79萬血汗錢

記者高堂堯／南投報導

年約70歲的黃姓老翁被一名女性網友慫恿，要他加入網路股票投資平臺，先交付18萬元後，對方又要求需轉帳部分資金才可出金獲利，因此前往鎮農會臨櫃匯款、甚至還想抵押房產借貸75萬元；草屯警方獲鎮農會通報、會同地政所人員苦勸告知黃翁相關詐騙手法，黃翁才驚覺自己險遭詐騙。

▲老翁險遭投資詐騙，警察、金融、地政單位合力阻詐成功。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲老翁險遭投資詐騙，警察、金融、地政單位合力阻詐成功。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

草屯警分局指出，日前接獲草屯鎮農會通報1名黃姓老翁疑遭詐騙，經草屯派出所警員沈裕錦、賀懷安到場了解，得知黃翁於Line通訊軟體上認識1名女子、聲稱要協助老翁投資理財，並引導他加入網路股票投資平臺，已先面交對方18萬元；日前黃翁因欲出金部分獲利而聯繫「客服人員」後，被告知需轉帳資金的25%才可出金，又赴農會欲匯款4萬元，並聲稱是要「幫弟媳買車」使用，由於說詞反覆引起農會人員警覺而報警。

▲老翁險遭投資詐騙，警察、金融、地政單位合力阻詐成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方到場後確認為典型投資詐騙，並告知黃翁相關詐騙手法，黃翁當下放棄匯款離去，但因當天談話中有提到疑似要抵押房產借貸，草屯警分局仍不敢大意，立即通報草屯鎮地政事務所須注意老翁可能辦理抵押設定事宜；果然地政所人員隔天就發現該名老翁確有到場、申請增加債權設定申請表，欲借貸75萬元，立即機警通報中正派出所。

中正所長張躍騰、偵查隊副隊長劉泰宏立即前往了解，得知黃翁欲借貸金額的其中5萬元是作為出金保證金、70萬元則將再繼續加碼投資；眾人苦口婆心再向黃翁說明，終於讓他相信自己已遭到詐騙，草屯分局也針對其已遭詐之財損進行偵辦，警方結合農會及地政事務所積極通報、阻詐的措施，也讓黃翁肯定不已。

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