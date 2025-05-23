海巡高官淪詐團「賺4021元」關1年　退休俸確定泡湯

▲海巡署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

前海巡署祕書室視察洪肇義因涉嫌與詐騙集團勾結，要求部屬提供金融卡及密碼交給詐騙集團使用，成為犯罪共犯。洪肇義遭海巡署記大過免職，還因刑事判決定讞須入獄1年。22日，最高行政法院裁定洪肇義行政訴訟敗訴確定，其退休俸也泡湯。

根據判決書指出，檢警調查發現，洪肇義在任期間，與署內替代役人員共同接觸詐騙集團成員。他以「投資虛擬貨幣」或「偵辦刑案可分配獎金」等理由，誘使替代役交出金融帳戶及提款卡，並將這些帳戶提供給詐團作為犯罪工具。海巡署認定洪肇義違反洗錢防制法，記大過1次並作出免職處分。

刑事部分，洪肇義在審理過程中否認涉案，辯稱自己也是受害者。但一、二審法院均不採信其說法，認為他明顯參與詐欺犯罪，並從中抽取款項金額的0.5％作為不法所得，最終依洗錢罪判刑1年。最高法院於今年1月駁回上訴，判決定讞。

洪肇義對免職處分不服，提起行政訴訟。台北高等行政法院認為他已淪為詐騙集團共犯，行為嚴重損害政府機關及公務人員形象，裁定敗訴。洪肇義再上訴至最高行政法院，該院於22日判決海巡署免職處分合法，洪肇義行政訴訟最終敗訴確定，退休俸也因此泡湯。