端節連車潮來襲！花蓮新城警路口疏導　行車攻略一次看

▲▼花蓮新城警方將於端節連假期間在重要路口設崗疏導交通。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年端午節連續假期自5月30日星期五至6月1日星期一共3天，新城警分局轄管花蓮縣北境的第一關卡，負責引導南下車流進入花蓮，分局針對本次假期編排交通疏導專案工作，務求給予各位遊客一個平安順暢的交通動線。



分局表示，連續假期交通疏導工作執行時間為5月30日至6月1日，為期3天，針對轄內台9、台8線、台14甲線、七星潭風景區等重要路段、路口，編排定點疏導與機車巡邏疏導崗哨，增加見警率，遇有堵塞立即排除，隨時反映車流狀況。





在端午連假期間，為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳-崇德段），針對21公噸以上大貨車於5月30日5時至17時、5月31日7時至11時、6月1日12時至18時禁止雙向通行，藉由管制方式，紓解尖峰時段車流。

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交通部公路總局也規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），減少停等時間及避免有塞車的情形，實施路段、時段如下：

蘇花改大客車行駛路肩開放時段：

（一）5月30日（星期五）：5時至17時（雙向）。

（二）5月31日（星期六）：7時至11時（雙向）。

（三）6月1日（星期日）：12時至18時（雙向）。



新城警分局長蘇立琮呼籲，欲利用連續假期返鄉出遊的民眾，請及早規劃行程路線，避開壅塞時段，並檢查車輛狀況，避免車輛於中途發生拋錨情事，提醒大家切勿有酒駕、闖紅燈、超速、違規超車等違規行為，以免發生危險。