點菸釀火！27歲陸美妝網紅遭「毀容式燒傷」　她哽咽：家變廢墟

▲童瑤因火災，只能剃掉自己心愛的頭髮。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

遼寧瀋陽一名27歲的美妝網紅「童瑤」日前家中發生瓦斯燃爆，導致她與父母三人全身大面積燒燙傷，溫馨的家直接燒成了廢墟。童瑤的面部更是遭到「毀容式」的火吻。她沉澱數日後，哽咽表示，家人還在ICU，自己身上背負著鉅額醫藥費，即使如此仍須盡快賺錢治療。

▲家被燒成廢墟。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，童瑤發布影片表示，3月底時，爸爸在家點菸，引發外洩的瓦斯爆炸，一瞬間火光衝出，整個家燒沒了，所幸鄰居及時報警，才將一家三人救回來，「父母的身體大面積燒傷，並多次手術，我希望做自媒體能賺一些進治療費用。」無奈童瑤卻遭大批網友質疑，是在炒作流量。

▲▼童瑤表示，一家人的治療費用相當高昂。（圖／翻攝自微博）

她表示，她的臉部被爆炸的熱浪衝擊，臉上都是黃色水泡，頭髮也被燒光了，父母全身燒傷嚴重，當晚被送往ICU急救，「父親的右邊被燒成炭色，需要大面積植皮，母親身體多處重度燒傷，導致暫時性休克。」

一家三口目前已花費50多萬元的醫療費（人民幣，下同），親戚朋友得知後紛紛伸出援手相助。對於網友的指控，童瑤表示，發布的所有內容皆為個人真實經歷，毫無虛假，遇到意外事故，自己只能勇敢，同時感謝網友和粉絲的支持。

▲童瑤燒傷前的樣貌。（圖／翻攝自微博，上同）

她表示，「感謝大家的關心和幫助，希望自己的事故能給大家警示作用，注重用火和用電的安全。」

報導指出，童瑤在大學期間，開始做美妝網紅，畢業後她成為一名化妝師，並創作美妝影片。事故發生後，一家三口的治療需要高額費用，雖然她身體目前可以獨立行走，但暫時無法回歸工作的她，打算藉由拍攝影片維持生計。