高雄「廢鐵廠大火」下風處恐飄臭味　環保局示警8區：快關窗

▲ 高雄岡山區26日下午發生火警，由於現場風向為偏北風，將導引污染物往南傳遞。（圖／翻攝自高雄市政府環保局）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄岡山區26日下午一間廢鐵工廠發生火災，消防局在下午5點半左右成功控制火勢，詳細起火原因仍待釐清。高雄環保局表示，儘管火勢已經被控制，現場殘火仍持續悶燒，加上目前風向偏北風，導引污染物往南傳遞，預估周邊及下風處共8區空氣品質會受到影響，提醒民眾注意。

高雄市消防局26日下午3點26分接獲民眾通報，指稱岡山區一間廢鐵工廠發生火災，立刻出動各式救災車25輛、62名消防員前往搶救，趕到後發現現場鐵線圈、塑膠廢棄物正在燃燒，現場無人員受傷受困，立刻布置水線灌救，並於下午5點左右成功控制火勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄環保局事後介入調查，發現這間廢鐵工廠雖有合格工廠證明，卻沒有廢棄物再利用許可證，認定是廠方管理不當引發火災，將依空污法開罰10萬至500萬元。

高雄環保局也提醒，現場仍有殘火悶燒，消防隊持續出水降溫，由於風向為偏北風，導引污染物往南傳遞，下風處留意可能受異味影響，岡山區、橋頭區、楠梓區、左營區、鼓山區、鳳山區、前金區、前鎮區等空氣品質也會受到影響，呼籲民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩。