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影響劇烈！中央統刪一般性補助款　花蓮縣政府擬提行政訴訟

▲花蓮縣長徐榛蔚在縣政總質詢中語重心長表示，中央違法統刪地方政府636億元補助款影響極劇。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣長徐榛蔚在縣政總質詢中語重心長表示，中央違法統刪地方政府636億元補助款影響極劇。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚28日於縣政總質詢備詢時表示，中央違法統刪地方政府636億元補助款影響極劇，而一般性補助款涉及中小學教師、代課教師、社工或計畫人員等基層人員薪資，每一個基層人員背後都代表一個家庭，為使社會安定，必要時將舉債，也不排除與各縣市聯合提起行政訴訟，極力為縣民爭取權益。

行政院主計總處今年4月來文指出，將延後撥付花蓮5至12月「一般性補助款」達26.5億元，加計統籌分配稅款已緩撥5.2億元（截至5月6日），計畫型補助影響估計數7.2億元，估計遭緩撥總金額高達38.9億元，占114年歲入法定預算11.9%。立法院未刪一般性補助款的狀況下，行政院涉嫌違法剋扣地方補助，將財政壓力轉嫁地方，嚴重影響地方教育設施、社會福利及基層人員薪資。

縣長徐榛蔚表示，中央刪減各縣市預算總額約636億元，嚴重影響基層人員薪資等法定支出、教育設施、社會福利及基本設施支出。縣府上半年度對於各公所無論是水溝清淤、道路基礎建設等經費皆已撥付補助。她呼籲中央審慎評估，勿將問題轉嫁給地方承擔，影響基層生活，更不能影響人員的薪資，畢竟一份薪資代表著一個家庭的收入，為使基層人員生活穩定，且縣府自99年以來累計還債約60億元，盤點後必要時以舉債因應。

主計處長楊姿宜備詢時指出，面對中央行政院統刪今年對地方的一般性補助款25%，影響層面廣大，一般性補助款主要支出項目為基層人員薪資，包含公務人員、臨時人員、教育工作人員、縣議會及各鄉鎮市村里長費用等；教育處長翁書敏則說明，弱勢學童營養午餐、運動場、校舍整建、網路、水電等恐受影響；社會處長陳加富答覆，中低收入社會救助及各縣市多項社會福利措施，嚴重衝擊全國鄉親生活安定，非人民之福。

徐榛蔚指出，中央涉違法砍地方一般性補助，嚴重干涉地方自治，行政院刪減預算，卻要犧牲地方必要支出和福利來填補，對於花蓮縣的財政無疑造成雪上加霜，已違反《財劃法》第30條、《預算法》預算法定程序，將與各縣市共同研議提起行政訴訟。

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