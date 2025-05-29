2025新竹市端午龍舟賽即將開戰　93隊角逐桂冠創新高

▲新竹市一年一度的端午龍舟競賽將於盛大登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著端午連假即將來臨，新竹市一年一度的端午龍舟競賽將於5月30日至31日於南寮舊漁港盛大登場，今年共有93支隊伍報名參賽，創下歷年新高，不僅展現市民與企業熱情，更為端午佳節注入滿滿活力。新竹市代理市長邱臣遠表示，端午龍舟賽已是新竹市深具代表性的節慶體育活動之一，融合傳統與現代，凝聚城市向心力，市府長期深耕南寮港區建設，不但提升硬體設施安全與便利性，也注重文化多元與國際友善，讓這項傳統節慶能在更多族群間發揚光大。

新竹市政府城銷處指出，今年參賽陣容橫跨公部門、企業界、大專院校與社區團體，包括竹科知名企業、國際學校與銀髮族樂齡團隊皆踴躍參與。其中來自清華大學與陽明交大的「地球村隊」成員來自美、日、印尼等國，展現新竹作為國際城市的文化包容力與開放精神。

城銷處表示，為讓民眾除了觀賽也能體驗節慶樂趣，今年同步推出系列親子與藝文活動，包括主舞台的啦啦隊表演、街頭魔術等10組表演，現場還設有美食市集與端午文化體驗DIY活動等，從花式調酒表演到彩繪龍舟工作坊，以及特色美食與在地工藝，讓新竹市端午節活動不只有龍舟競速，更是一場適合大小朋友一同來參加的嘉年華。

城銷處提醒，為維護活動安全，5月30日至31日每日7時至20時，南寮街將實施交通管制，新港一路則開放單側機車臨停，請市民配合現場交管人員指引，提早規劃行程，安全參與活動。邀請大家攜家帶眷前來南寮漁港，一起為選手加油打氣，在海風與鼓聲交織中，留下難忘的端午回憶。