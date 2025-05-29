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盧比歐：將「大力撤銷」中國學生簽證　強化審查程序

▲▼美國國務卿盧比歐盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今日宣布，將與國土安全部合作，全面加強對中國學生簽證的審查標準，並計劃撤銷部分中國留學生的簽證。此政策將特別針對與中共有關聯者或在敏感領域就讀者。

盧比歐在傍晚的聲明中指出，此舉旨在保護美國的國家安全與技術資源。他強調，未來來自中國及香港的簽證申請者將面臨更嚴格的審查程序。上週，他在國務院預算聽證會中曾回應共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）的疑慮，表示目前正檢視相關措施。

穆勒納爾代表密西根州，曾提及2023年8月密西根州格雷林營（Camp Grayling）附近發生的事件。當時5名密西根大學的中國留學生被國民兵士官長發現，其中一人自稱是媒體，隨後迅速離開現場。事後，聯邦調查局在其中一人的硬碟中發現軍車照片，拍攝時間正是撞見士官長的當晚。這些學生還透過微信聯絡彼此，刪除相關照片與資料。

穆勒納爾進一步指出，事件發生時，格雷林營正進行訓練台灣軍隊的計畫。密西根大學隨後宣布終止與上海交通大學的聯合學術合作計畫，該5人正是此項計畫的成員。

此外，另一件類似事件也與密西根有關。2020年，2名在密西根大學攻讀碩士的中國籍學生，因非法拍攝佛羅里達州西島（Key West）海軍航空站，遭判入獄。此類事件加深了美方對中國學生在美行為的警惕，成為推動新政策的背景之一。

盧比歐強調，未來的簽證審查將更加嚴密，以確保美國敏感技術與安全不受威脅。這項政策可能對中美學術交流產生重大影響。

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