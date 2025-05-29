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還有鋒面！　下波大變天時間曝

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）

▲吳德榮說，最新歐洲模式今晚8時模擬圖顯示，鋒面通過，有大範圍明顯降雨；周六下午2時模擬圖則顯示，鋒面已在巴士海峽，各地晴朗穩定，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，下周二晚至下周四，梅雨季第5波移動性鋒面影響，又帶來明顯降雨。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日梅雨季第4波移動性鋒面南下，雖不符合「入梅」（南北氣團對峙而鋒面滯留）條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生。

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吳德榮說，端午連假首日、周五鋒面已在巴士海峽繼續南移，各地先後好轉，南台灣脫離最晚，清晨至上午仍有局部陣雨的機率，白天轉熱；連假第2天、周六各地晴朗穩定，天氣偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；連假第3天、周日各地晴時多雲，天氣偏熱，午後有局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮分析，下周一、下周二台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，熱如炎夏，南方水氣增多，不穩定度提高，午後有活躍的局部雷陣雨；下周二晚至下周四梅雨季第5波移動性鋒面影響，又帶來明顯降雨；下周五、下周六鋒面南移巴士海峽，各地好轉，氣溫升，但大氣不穩定，午後有局部短暫雷陣雨的機率。

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