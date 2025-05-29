快訊／今全台變天！　18縣市大雨特報

▲今日天氣很不穩定。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今日全台雨最大，18縣市大雨特報！中央氣象署預報員李名翔提醒，今天鋒面通過，各地有陣雨或雷雨，並要留意大雨，且西半部有局部豪雨機率。

►大雨特報

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基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣、連江縣

氣象署今天清晨發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日台灣西半部及金門、馬祖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布陸上強風特報，鋒面通過及東北風增強，今晨至周五晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

李名翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天鋒面通過，各地有陣雨或雷雨，並要留意大雨，且西半部有局部豪雨機率；今晚鋒面移到巴士海峽，北部、東北部雨勢比較減小。

李名翔說，今日東北季風增強，氣溫下降，北部、宜蘭高溫22-24度，中部、花蓮24-27度，南部、台東30度；今晚到周五清晨是較涼時間點，中部以北、東半部低溫19-22度，南部22-24度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



李名翔表示，周五鋒面移到巴士海峽，南部、東部、東南部、中部山區有短暫陣雨，雨勢由北往南減緩，其他地區轉多雲；周六東北季風減弱，氣溫回升，水氣減少，東部、東南部、恆春半島有短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

李名翔提到，周日轉南風，南部、東部、東南部有短暫陣雨，午後中部以北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨；下周一、下周二吹西南風，中南部有短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

李名翔分析，下周二晚另道鋒面接近，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨；下周三鋒面影響，西半部、東北部、東部有陣雨或雷雨，東南部有局部短暫陣雨。