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劇烈天氣要來了！　越晚雨越大

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）

▲吳德榮說，最新歐洲模式周四8時模擬圖（上圖左）顯示，鋒面通過挾南方水氣，有大範圍明顯降雨；周六8時模擬圖（上圖右）則顯示，鋒面已在巴士海峽，各地晴朗穩定。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）

記者陳俊宏／台北報導

今日越晚雨越大！氣象專家吳德榮表示，周四鋒面南下，挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨)發生。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面逐漸接近，雲層增厚，零星降雨的範圍逐漸向南擴展，降雨機率越晚越高，雨勢今晚起明顯增大。

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吳德榮說，周四梅雨季第4波移動性鋒面南下，雖不符合「入梅」（南北氣團對峙而鋒面滯留）的條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防劇烈天氣。

吳德榮指出，端午連假首日、周五鋒面已在巴士海峽繼續南移，各地先後好轉，南台灣脫離最晚，清晨至上午仍有局部陣雨的機率；連假第2天、周六各地晴朗穩定，天氣轉熱；連假第3天、周日各地晴時多雲，天氣偏熱，午後有局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮分析，下周一、下周二台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，熱如炎夏，水氣漸多，不穩定度提高，午後局部降雨漸趨活躍；下周三梅雨季第5波移動性鋒面南下，明顯降雨；下周四、下周五鋒面已在巴士海峽繼續南移，各地好轉，但大氣不穩定，午後有局部短暫雷陣雨的機率。

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