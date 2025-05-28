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雷雨+強風！鋒面到了「水彈大匯合」明最強降雨發紫　北台恐大豪雨

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲鋒面已經來到家門口 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

梅雨季最強鋒面報到，中央氣象署提醒，今起受鋒面影響天氣不穩定，明天白天是降雨巔峰，各地都有大雨、局部豪雨發生機率，中部以北不排除有局部短延時大豪雨，南部地區也可能因西南風造成瞬間顯著雨勢。災害預報士賈新興也指，今天深夜至明天有局部雷雨或陣雨伴隨強陣風。

「鋒面要來了！」賈新興今晚預警，今天深夜至明天留意局部雷雨或陣雨，伴隨強陣風，尤其南投以北以及嘉義以南山區。預估鋒面受後方冷氣團推動逐漸往南，若順利南移，30日（周五）早上台中以北的雨有機會趨緩、轉為多雲天氣，至於台南以南的雨須等到30日午後才緩和。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲水氣在台灣附近匯合 。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲氣象署預估恐有大豪雨等級降雨。（圖／中央氣象署）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，目前有熱帶擾動91W位在越南東方，受惠西南季風挹注，讓低壓輪廓更加清晰，但因整體環境不利發展，會維持普通低壓系統強度，逐漸減弱、預期將消散。雖然直接影響的機率低，但91W豐沛水氣正逐步北上，與南下的鋒面在台灣附近匯合，29日為台灣帶來顯著降雨機會，特別是中部以北、東半部與各地山區，要做好強降雨等劇烈天氣的準備。

台灣颱風論壇引述氣象署最新定量降水預報分析，持續預測明天全台雨勢最大，其中西北部因為第一線直迎梅雨鋒面，雨量預計最多，但整體來看，各地都會有不少的累積雨量。觀察雷達回波圖，今晚梅雨鋒面已經在北部近海，可以說「就在家門口」，提醒民眾接下來的一天半多多注意雨勢，直到30日沒雨才會遠離，預計會是由北向南陸續雨停。

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