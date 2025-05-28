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真的能開車在天上飛！　首款「飛行車」2026年將量產上市

斯洛伐克的科技公司Klein Vision推出天車AirCar，預估將在2026年初正式量產上市。（圖／YouTube／KleinVision）
▲斯洛伐克的科技公司Klein Vision推出天車AirCar，預估將在2026年初正式量產上市。（圖／YouTube／KleinVision）

圖文／CTWANT

斯洛伐克的科技公司Klein Vision宣布，旗下研發的飛天車AirCar將在2026年初正式量產上市。預估售價會落在80到100萬美金（約新台幣2600萬至3200萬元）之間，讓駕駛以後都不用面對塞車的困境。

根據外媒綜合報導，斯洛伐克的科技公司Klein Vision在「傳奇航空人物晚宴」（Living Legends of Aviation Gala Dinner）公開亮相公司第五代飛天車AirCar。

公司指出，飛天車能在2分鐘內從汽車變成飛機。而基本車型搭載280匹馬力引擎，頂級款則是配備340匹馬力的雙渦輪增壓引擎。

另外，飛天車內擁有3個油箱，最多可容納160公升的汽油，在空中可以飛行大約1000公里；在地上的話，則是可以行駛約800公里。目前車子已完成超過170小時的飛行測試，與500次以上起降驗證，還取得適航證書，離飛上天只差最後一步。

對此，研發團隊透露，這輛車將會在2026年初量產，預估售價會落在80到100萬美金之間，並指出，之後可能還會推出兩棲版本。

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