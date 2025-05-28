一小時爬完「北部這座山」！他全程呼吸順暢傻了：真的是山嗎

▲台北市信義區的象山能遠眺大台北景色、101煙火，吸引不少人假日時前往運動。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名網友在網路上發文，表示自己近日到台北象山爬山，結果才花了一小時就走完一圈回到停車的地方；不僅如此，爬山過程中呼吸還都很順暢，讓他困惑直呼「象山真的是山嗎？？？？」貼文一出立刻引發網友熱議。

該名網友在PTT上以「象山真的是山嗎？？？？」為題發文，表示他日前因為天氣好，決定出門爬山，就前往台北象山。原先他以為，爬一圈可能需要花費2小時左右，結果走一圈回到停車的地方，只花了1小時的時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也透露，象山走一圈「比十八尖山還簡單」，全程呼吸還相當順暢，因此讓他困惑直呼「象山真的是山嗎？」

貼文一出立刻引起網友討論，紛紛留言表示「妹子最多的山，其他不重要」、「四獸山，你只去象，還有虎山、豹山、獅山」、「都叫像山了就只是像阿」、「四獸都走完才是象山」、「我覺得比十八尖山累一點耶」、「你可以一直爬到九五峰去，會累死」、「你可以台北大縱走，把整個台北市的山都繞過一遍」、「四獸山都要去爬啦，只爬象山太觀光客行程，而且風景其實都不錯喔，有時間蠻推薦的」。

延伸閱讀

▸ 啦啦隊女孩偷吃富商人夫還懷孕 線索曝光！林襄粉絲一定認識

▸ 「型男里長」組砲兵團爽玩越南自豪：我一天三砲 喬天鼎回應了

▸ 原始連結