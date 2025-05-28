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奶奶才剛過世　家寧就急討25萬出國！「Andy回1句話」超心酸

▲▼Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　對話紀錄曝光。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲家寧的舉動讓Andy超心痛。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

記者施怡妏／綜合報導

Andy拍片反控家寧的指控，貼出他和家寧的私人對話截圖，家寧多次要錢，甚至在Andy奶奶過世當天，還問「北鼻你身上有多少錢？」Andy則說自己只剩下一萬多元，不少網友看了超心疼，「一個忙著遊山玩水花大錢，一個是戶頭只剩一萬塊」、「根本把Andy當提款機」。

Andy在影片中曝光兩人的對話紀錄，從截圖中可以看到，他上午傳訊息告訴家寧「奶奶離開了」，女方回以三個合掌的符號，並打了通2分多鐘的電話。然而，家寧晚上傳訊息「我這次如果要出國，大約會花費20至25萬元，北鼻你身上有多少錢？」Andy則表示自己僅剩下一萬多元

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Andy表示，在奶奶過世當天，家寧卻還想著要他幫忙籌錢出國，認為對方只把自己當工具人，這一行為讓Andy相當傻眼，直呼「這是我心中永遠的痛」。

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▲▼家寧Andy（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD）

▲家寧、Andy分手後撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD）

許多網友看了也心疼喊，「那句我剩一萬多真的大破防」、「心酸程度100%」、「這張截圖真的是最諷刺，最有對比....一個忙著遊山玩水花大錢，20幾萬不夠花要30萬，一個是戶頭只剩一萬塊」、「男友奶奶過世，女生滿腦只有出國」、「北鼻你身上有多少，這句話真的有夠爛」。

其他網友表示，有沒有發現要錢的時候才會喊『北鼻』」、「家人過世，回應不是安慰關心，竟然是要錢」、「正常人都不該也不會在這種時候借錢吧？而且還是不小的數目」、「怎麼有人冷血自私成這樣」、「出國要花的錢自己出阿，不是都坑了一大堆，還要伸手拿？」「最厲害的是Andy都沒有主動拿這些出來攻擊，沒有打算過份公審她，而是Andy被她攻擊後才被迫反擊...這樣的男人+0真的不配」。

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