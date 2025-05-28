UNIQLO「暗黑禁忌」顧客超容易犯！店員證實：別自以為貼心

▲原PO表示，他每次到UNIQLO、Zara試穿完衣服，都會自己拿去架上放，釣出一票服飾業店員回應。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

許多民眾都喜歡購買UNIQLO、Zara等國際服裝品牌，不過就有網友指出，他每次試穿完，店員總是會說「不需要的給我就好囉」，但他出於好意會將試穿過的衣物自行掛回架上，讓店員不用整理。貼文一出立刻釣出一票服飾業店員搖頭，紛紛表示「直接交給店員，或是直接攤開放著，他們還比較好整理」、「有時候你以為的完美對我們來說只是製造混亂，我們還是要重整理」。

該名網友在Threads上發文，表示他每次到UNIQLO、Zara逛街時，試穿完衣服，店員都會跟他說「不需要的給我就好囉」。不過他因為出於好意，都會拿著1、2件假裝要買，其實是走出試衣間後，再默默掛回架上。

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貼文一出立刻引起網友討論，許多人紛紛表示「跟我一樣，尤其我常常一次就試穿四五件，感覺全都說不要好像有點過份，還會跟他們說這件我ok！假裝快樂的帶走，然後再自己默默上架」、「我也是！！！我都會照尺吋掛回去，不會折的才給店員」、「我也是一樣！！就是會很害羞都沒有買很不好意思」、「我也是，有衣架可以掛回去的就弄得一模一樣，要折的再給店員」。

貼文也釣出一票服飾業店員回應「如果你不是百分之百正確的能整理還原成原本的樣子，（衣架不能放反、尺碼和衣服要符合、夾褲子的夾法要夾對，放回去還要放對尺寸順序）那你還是不用客氣直接還給店員整理就好」、「與其用自己的方法自以為有整理好放回去，不如直接交給店員或是直接攤開放著，他們還比較好整理（各種服務業的貨品都適用）」、「真的不要自以為貼心，有時候你以為的完美對我們來說只是製造混亂，我們還是要重整理，根本幫倒忙」、「你這樣掛回去，結果被主管發現衣服凌亂他們會被罵，即使你掛得很整齊，但是他們有一定規定的掛法」。

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