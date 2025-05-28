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葉丙成案「1個月內有結果」　教育部：台大需重組委員會調查

▲▼教育部禁與「國防七子」交流，鄭英耀首度坦承是他選的。（圖／記者許敏溶攝）

▲鄭英耀（圖右）表示，葉丙成調查結果一月內出爐。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成因涉及揭露台大校園性別事件當事人個資引發爭議，教育部已組成調查小組調查。教育部長鄭英耀今（28日）在立法院表示，調查結果預計1個月內出爐，若確定台大對此案處理有重大疏漏，將要求台大要重啟調查，依照性平會規定，仍由台大主責，但教育部會對調查小組成員提供建議，另組性平委員會重新調查。

教育部長鄭英耀今（28日）前往立法院教文會，處理中央政府總預算有關教育部主管預算解凍案，但教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資案，引發郭昱晴、張雅琳、吳沛憶等多位立委關心。

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民進黨不分區立委張雅琳在質詢時表示，近期爆發性平事件，凸顯性平相關法令有改善空間。她也提出3點改進建議，首先是性平案處理機制檢討，其次是個資保護制度的強化，第三則是主觀的責任與問責機制。

張雅琳指出，針對葉丙成涉及揭露台大校園性別事件個資問題，教育部雖已組成調查小組，但現在進度為何？何時會有結果出爐？若調查結果出爐，調查小組認為台大行政流程有缺失，是台大或教育部可以重啟調查。

鄭英耀表示，教育部在上周五組成調查小組，因為這次事件牽涉到政務官，希望調查公平公正，所以先讓調查小組審視相關資料，調查小組將在下周一召開第一次會議，預計一個月調查結果出爐。

教育部學特司長吳林輝補充說明，針對這起性平事件，教育部已經組成專案小組，協助從監察院糾正文、法院的起訴書中，重新檢視學校（台大）處理流程是否有問題，若涉及重大違失，會評估是否重啟調查，目前專案小組正在處理。若調查結果顯示台大確實有疏漏，根據性平法，台大要重啟調查，但調查仍由台大主責，教育部則會對調查小組成員提供建議，希望另組性平委員會針對此案進行調查。

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