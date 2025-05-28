刪地方補助款遭在野黨批違法　龔明鑫：非法律義務支出

▲國民黨立委張智倫出席內政委員會質詢。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會今（28日）處理行政院單位預算解凍報告，行政院由秘書長龔明鑫率相關官員列席備詢。國民黨立委張智倫質詢時問及，行政院刪減地方一般性補助款引發爭議，但立法院當時通刪明明有明示排除法律義務支出，一般性補助款是不是義務支出？對此，龔說，就他了解不是。

根據行政院報告，114年度預算被凍結5億、凍結業務費70%約1.2億、一般行政預算凍結1000萬，一般行政中的「檔案管理典藏掃描及維護」預算凍結300萬元。性別平等業務預算凍結150萬、個資保護委員會籌備業務預算凍結100萬、營建工程預算凍結500萬、資訊管理預算凍結150萬。

張智倫質詢時指出，行政院刪減地方一般性補助款，但立法院的通刪決議有寫明要排除法律義務支出，這次行政院把直轄市跟各縣市補助款扣減25%，包含教育補助、兒少身心障礙者福利、行人安全等都會受影響，新北市有400多萬人全台灣最多，行政支出負擔重，今年預算比去年還要少，讓地方政府無法落實照顧民眾責任，「當時通刪明明有明示排除法律義務支出，一般性補助款是不是義務支出？」

行政院秘書長龔明鑫說，他的想法也跟委員一樣，也覺得這事情非常遺憾，「當初總預算三讀通過後，行政院第一時間就表達，要我們自己刪636億這麼大額度，過去從來沒有，窒礙難行」。張智倫追問，一般性補助款是不是法律義務支出？龔明鑫表示，「就我了解不是」。

行政院主計總處公務預算處專委吳銘修說明，地制法跟財劃法有規定，中央政府要對財政較差的地方政府酌予補助，但沒有補助標準跟數額；他指出，一般性補助款是審預算過程中，為了審查預算歸類出的法律義務支出。張智倫說，「這是法律義務支出，依法不能刪減」，請行政院好好想一想。

另外，卓榮泰說可以用歲計賸餘補貼，但很多縣市沒有歲計賸餘、反而有很多累積虧損，這方法行不通，已經有地方首長表態要提出訴願、跟中央追償，中央是否要懸崖勒馬？龔明鑫說，三讀通過要行政院自行調整636億，窒礙難行的情況下，已經提出覆議跟釋憲相關救濟方法。

張智倫接著問到，有沒有考慮過要追加預算？龔明鑫說，就算要追加預算，也要行政院跟立法院有溝通好。張追問，所以行政院當時是想要追加預算？龔笑說，「這個...，我已經沒有那樣的記憶了」。