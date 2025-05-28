暑期打工徵才列車出發！中市勞工局邀27家廠商辦理3場次徵才

▲徵才活動吸引眾多求職者參加。

圖、文／臺中市政府勞工局提供

因應青年學子暑假打工需求，並鼓勵青年即早規劃職涯藍圖，台中市政府勞工局邀集27家廠商，規劃辦理3場次「暑期打工聯合徵才」，提供近千個工作職缺，為青年朋友創造多元就業機會，快揪朋友一起來現場找工作、累積職場經驗。

勞工局長林淑媛表示，迎接暑假來臨，為滿足青年學子的打工需求，特別規劃3場次「暑期打工聯合徵才」；另因應青年畢業季接軌，市府也持續推動「獎勵青年就業計畫」，凡設籍台中市的青年經公立就業服務機構推介穩定就業滿一定期間，最高可申領3萬8,000元獎勵金；今年再加碼推出「職能提升獎勵金」，鼓勵青年在工作之餘持續進修，提升職場競爭力，於推介上工一年內參加台中市勞工大學或政府機關辦理的在職訓練課程，還可再領取最高8,000元獎勵金。

▲活動現場設置青年專區。

▲求職民眾觀看職缺一覽表。

▲現場湧入求職者面試找工作。

林局長強調，暑假是青年學子接觸職場的絕佳時機，透過3場次暑期打工徵才，邀請廠商提供多元職缺選擇，更推動安全、合法的職場環境，強化勞動意識與權益觀念，協助年輕族群邁向穩健的職涯起點。同時提醒青年學子在求職過程中謹記「3要7不」求職防詐原則：要事先告知親友面試地點、檢視想應徵的公司徵才廣告內容是否合理、確認是否為合法經營公司；面試時則要把握「七不原則」，包括不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作，如有疑問亦可諮詢相關部門，希望青年都能順利找到合適的工讀機會，擁有一個安全且充實的暑假。

▲AR虛擬面試穿搭系統體驗。

台中市就業服務處補充，3場次「暑期打工聯合徵才」，分別為6月7日上午9時30分於沙鹿就業服務站辦理，邀請瓦城、麥當勞及金悅軒餐飲等8家企業提供253個工作機會，其中全球企業「麥當勞」開出薪資4萬500元的餐廳襄理職缺；6月14日下午1時30分於台中就業服務站辦理，邀請輕井澤、米塔集團及YAYOI彌生軒等9家企業提供314個工作機會，其中知名鍋物品牌「輕井澤」開出薪資上看5萬1千元的內、外場正職人員職缺，及時薪最高270元的暑期計時人員，釋出共60個工作機會。

▲輕井澤集團徵才活動招募人力。

▲台灣壽司郎徵才活動現場面試。

▲麥當勞徵才活動現場面試。

而6月21日上午10時在豐原區田心里活動中心辦理，邀請台灣壽司郎、潮港城事業及全聯實業等10家企業提供266個工作機會，其中「潮港城餐飲集團」更將率先推出旗下新品牌的職缺機會，及「台灣壽司郎」提供時薪最高235元招募30名暑期兼職人員！更多職缺資訊請至台中市就業服務處官網查詢(https://gov.tw/XJo)，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。

▲暑期打工聯合徵才。

(臺中市政府勞工局廣告 114年就業安定基金補助)