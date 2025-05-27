勞權教育向下扎根！　勞工局勞動法令校園巡迴開跑首站關廟國小

▲台南市勞工局推動勞動法令校園巡演，首站在關廟國小登場，劇團演出深受學生喜愛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局推動勞動法令校園巡迴宣導計畫邁入新年度，首場劇團展演27日於關廟國小熱鬧登場，劇團以童趣十足的《唐唐的白龍馬》為題，結合唐三藏取經故事與勞動法令知識，讓逾400位師生在歡笑中理解勞動權益與性別平等觀念，現場掌聲與歡呼聲不斷。

勞工局長王鑫基表示，勞動權益的建立應從小做起，因此本局每年規劃劇團展演與法令講座，深入校園進行年齡適切的勞權教育。今年特別安排結合戲劇與教育意涵的演出，盼在潛移默化中讓學童培養「工作尊嚴、平等尊重」的勞動觀念。

首場活動由勞工局、關廟國小校方與勞資關係科共同舉辦，劇團透過西遊記角色設計，將勞基法、性平法、職場安全與勞資爭議處理機制等議題轉化為淺顯易懂的劇情，不僅貼近生活，也引起學生共鳴，演出結束後並舉辦有獎徵答，師生熱烈參與、反應熱烈。

勞工局指出，隨著社會變遷與勞動市場快速變化，包括職場霸凌、性騷擾、工作型態多元等新型態議題日益受到重視，未來校園巡迴將持續進行，除劇團演出外，也規劃專家講座，從校園扎根勞動教育，協助下一代認識法令、保障自我權益，打造勞資雙贏的未來職場。