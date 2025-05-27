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17歲女爽玩男模店「簽50萬本票」　怪老爸亂爆料...這下業者慘了

▲蘇姓少女到男模會館消費欠鉅款，簽下50萬元本票。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蘇姓少女到男模會館消費欠鉅款，簽下50萬元本票。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區一家男模會館發生消費糾紛，店家多次違法讓一名17歲未成年蘇姓少女出入酒店消費，且見少女是常客「信用良好」同意累計帳款月底結清，導致少女欠下巨款還不出，自願簽50萬元本票，蘇父得知後氣炸，痛訴店家太惡劣。警方表示，全案依強制、恐嚇、兒少法、社會秩序維護法、勞基法進行偵辦，情節嚴重恐遭勒令停業。

蘇姓少女的父親向媒體投訴，稱女兒近期多次向他借錢，聲稱被公司追債，他了解後才發現女兒涉足男模店欠下巨款，還簽了本票，也質疑業者為何開放讓未成年少女進入陪侍場所。

警方獲報後主動介入調查，雖蘇父不願報警，但仍通知男模會館業者、17歲蘇姓少女到案釐清。經查，蘇姓少女、業者口徑一致，均表示蘇姓少女是男模會館的常客，僅熟識男模會館裡的幹部，並沒有在會館工作。

業者表示，蘇姓女子每每消費都有成年友人陪同，她也稱自己是成年，且每次消費紀錄都很正常付款，算是信用良好。直到上個月，蘇女有多筆消費紀錄未當場付清，由於她與會館內部幹部熟識，因此同意讓她累計帳款月底結清，但蘇女還不出來，而與她同行友人則說有把消費金額給蘇女，認為蘇女賴帳，才會找上她負責。

蘇姓少女則表示，她是自願簽下50萬元本票，會館幹部並沒有要她去澎湖陪酒抵債，也沒有遭到脅迫，還怪爸爸搞不清楚狀況亂爆料。

雖然業者和蘇姓少女口供一致，但警方仍不排除會館恐涉強制、恐嚇罪嫌，若查證屬實，將會移送偵辦。

針對蘇父指控業者雇用未成年少年於酒店工作、流連酒家，警方表示，依據「兒童及少年福利與權益保障法」第47條，兒童及少年不得出入酒家、色情等足以危害其身心健康之場所，場所負責人或從業人員處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。同法第48條，不得利用、僱用或誘迫兒童及少年於該等性質場所充當侍應或從事危險、不正當或其他足以危害或影響其身心發展之工作，違者，可處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，情節嚴重者，命其歇業者外，命其停業1個月以上1年以下。

此外，業者疑似雇用少女部分，可依勞動基準法規定，僱用未滿18歲者，不得讓其從事危險或有害之工作，若雇主如未置備法定代理人同意書及年齡證明文件，可處新台幣2萬元以上30萬元以下罰鍰。

另在「社會秩序維護法」第77條有規定，公共遊樂場所之負責人或管理人，不得縱容兒童、少年於深夜聚集其內，違者處新臺幣1萬5000元以下罰鍰；情節重大或再次違反者，處或併處停止營業或勒令歇業。警方將蒐證後移請社會局、勞工局進行裁處。

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