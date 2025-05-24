花藝×台語講座雙響炮！　台南勞局曾文園區辦溫潤勞工生活美學

▲台南市勞工局於麻豆曾文市政願景園區辦理「生活花藝」課程，學員專注創作花藝作品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為營造良好學習風氣並落實黃偉哲市長「希望家園」施政願景，台南市勞工局24日於麻豆曾文市政願景園區舉辦文藝課程與文化講座，上午推出「生活花藝」體驗，下午則安排「以生活俗諺語悅讀閱美」台語文化講座，吸引眾多勞工朋友熱情參與，在週末時光中體驗生活美學與語言文化的滋養。

上午場「生活花藝」課程由艾華植藝工作室講師蔡玉娟老師帶領，透過淺顯易懂的教學方式，引導學員理解植物知識與配色技巧，親手製作獨一無二的花藝作品。課程中不僅傳授技法，也強調花藝的療癒與紓壓作用，讓學員帶著花香與成就感回家。蔡老師指出：「一把花、一段時間，讓日常多了柔軟的片刻。」

下午場文化講座則由「台江媽」劉惠蓉與黃惠英老師攜手登場，分享母語教學經驗與台語詩詞創作，結合生活俗諺語深入淺出講解台語之美，現場氛圍溫馨感人。講師也展示自製繪本、有聲書與廣播節目，更贈送教材給現場學員，傳遞母語保存的重要性與文化使命感。劉老師說：「語言不只是溝通，更是文化的根，要用心傳、用聲留。」

勞工局長王鑫基表示，南門勞工育樂中心長期推動多元學習課程，尤其文藝與語言類課程廣受歡迎。本次花藝與文化講座皆為系列課程，將持續開班，鼓勵更多勞工朋友在學習中找到生活的亮點，並為城市注入更多文化溫度與希望能量。