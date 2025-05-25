19歲女求職收噁訊「能不能幹」　上班4天就遭揉胸！色老闆下場曝

▲長照中心徵秘書，色老闆傳訊息對19歲女子說「需要一個能幹的小秘書」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市一家長照機構開秘書職缺，一名19歲女子透過Instagram向負責人聯繫，對方竟傳送比基尼泳裝照，指穿這套直接錄取，女子打哈哈帶過。面試當晚，負責人又傳訊給女子說「需要一個能幹的小秘書」，女子錄取後，才上班2天就遭到性騷觸摸身體，老闆見她隱忍又進一步上下其手，某日去KTV時，又對她搭肩摟腰、揉胸摸屁股，氣得女子報警提告申訴性騷擾，勞工局調查後認定性騷屬實，裁處負責人新台幣30萬元罰鍰。

事發在去年6月，一名女子到派出所對雇主提告性騷擾，她指出，在求職長照中心秘書前，該負責人便透過Instagram傳送清涼女性照片，並以「面試可以指定服裝嗎」、「這套直接錄取」等語句暗示要求她穿著比基尼或清涼服裝面試，她當下回覆「哈哈哈哈那可能沒辦法」試圖帶過，並不予以回覆。

面試當天，老闆不僅將手搭在她的肩上叫她加油，並觸摸腰部。面試結束後，他更利用LINE通訊軟體傳送「需要一個能幹的小秘書」、「能不能幹」等明顯帶有性暗示的雙關語句，試圖對女子進行性徵詢。

▲女子上班第二天就被色老闆觸摸身體，第4天就被摸腰揉胸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



進入職場後，老闆的行為變本加厲，上班第2天起，老闆數次駕車載送她外出洽公的過程中，過程中多次觸摸她的頭部和肩膀，並藉故要求替他按摩手掌，進而碰觸身體。

最為嚴重的情節發生在上班第4天，當日KTV聚會中，老闆在包廂內要求她坐在其身邊，並將她拉近緊靠，隨後將手搭在她的肩上向下摸腰部，並趁她站起時快速觸摸其臀部。女子坐下後，老闆繼續將手從背後環繞她的身體，撫摸其右側腰部、大腿，甚至將手伸進她的衣服內抓揉胸部，同時還要求她拿外套遮蓋上半身。即便在KTV員工進入包廂後，老闆仍再次將手伸入她的衣服內撫摸她的胸部。

面對這些指控，該長照機構負責人否認大部分行為，並辯稱肢體接觸為正常社交，KTV事件是因酒醉所致，且女子並未明確拒絕。然而，高雄市勞工局經調查發現，社群對話紀錄、KTV現場照片、證人證詞以及申訴人的診斷證明書等，均指向負責人利用其身為雇主的權勢，對年僅19歲初入職場的小女生進行權勢性騷擾與強制猥褻。

考量該負責人利用職位對員工進行多次且情節嚴重的侵害，導致女子的身心受到極大創傷，勞工局依《性別平等工作法》相關規定，對該負責人處以30萬元罰鍰。