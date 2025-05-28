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美軍在台協訓發生交通事故？　國防部：權責不在軍方

▲▼國防部副發言人喬福駿上校。（圖／國防部提供）

▲國防部副發言人喬福駿上校。（圖／國防部提供）

政治中心／台北報導

台中市和平區中橫台8線日前發生一起交通事故，肇事者是美國在台協會（AIT）人員。對此，我國防部副發言人喬福駿28日表示，有注意到相關新聞，不過權責不在國防部；他強調，國軍涉外軍事交流細節無法評論，但政府各機關跟AIT都有交流，並保持密切聯繫。

《ETtoday新聞雲》一則題為「獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身道歉」獨家報導指出，谷關1名餐廳張許姓老闆娘表示，21日清晨她在餐廳外掃地時，有多輛汽車經過，其中一輛汽車的後視鏡將她撞倒在地，讓她頭破血流縫15針、住院6天，而駕駛清一色都是身材壯碩的外籍人士。

老闆娘說，事發當下一名翻譯人員向她表示此行皆是「機密」，強調後續由保險公司處理，他們就聽說對方是AIT人員跟我國軍方，但都未獲證實，直到27日對方現身致歉，一行人表明身分確認是國防部人員以及AIT人員。

對此，國防部副發言人喬福駿表示，有注意到相關的車禍新聞，不過由於權責不在國防部，軍方無法評論。

針對有美軍退役將領在國會聽證會曝光在台協訓的美軍官兵達500人，對於面對未來民事事件，軍方是否有協訓的相關規範？喬福駿僅表示，國軍所有涉外軍事交流，都是按年度計畫進行，細節無法評論，不過政府各機關與AIT都有交流，並且保持密切聯繫。 

●還想看更多...

►獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身道歉

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