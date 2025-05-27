獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身道歉

▲台8線33公里處發生AIT人員開車撞上一名當地居民，導致傷者頭破血流縫15針。（圖／家屬提供）



記者李陳信得、白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市和平區中橫台8線日前發生一起交通事故，肇事者是美國在台協會(AIT)人員。谷關1名餐廳張許姓老闆娘向《ETtoday新聞雲》表示，21日清晨她在餐廳外掃地時，有多輛汽車經過，其中一輛汽車的後視鏡將她撞倒在地，讓她頭破血流縫15針、住院6天，駕駛清一色都是身材壯碩的外籍人士。老闆娘說，事發當下一名翻譯人員向她表示此行皆是「機密」，強調後續由保險公司處理，他們就聽說對方是AIT人員跟我國軍方，但都未獲證實，直到今日對方現身致歉，一行人表明身分確認是國防部人員以及AIT人員。

▲張許姓老闆娘無奈，只是在自家餐廳外做日常清掃，卻遭遇橫禍，還住院6天，餐廳也都無法開業。（圖／記者李陳信得攝）



老闆娘指出，21日上午7時許她在餐廳外打掃，有多輛車行經台8線33公里處，其中1輛車的後視鏡撞上她後，車子還衝到路旁排水溝，之後多名身材壯碩、理平頭、手部有刺青的外籍人士下車，另有1名疑似台籍的男性翻譯人員，向她說將會請保險公司處理，隨後前往警局製作筆錄後離去。

▲老闆娘透露，車禍後有多名身型壯碩的外籍人士下車，讓他們嚇了一跳。（圖／家屬提供）



老闆娘表示，當下她想要知道對方身份，卻遭該名翻譯多次以「機密」為由拒絕說明，她認為自己只是在例行性打掃衛生，卻無端遭遇橫禍，頭部撞上地面石頭，不僅縫了15針、還有腦血腫，住院6天，餐廳也無法開業。事後對方不僅沒到醫院探視，連打通電話致意道歉都沒有。她們曾經主動去電給該名翻譯人員，因為他們不會講英文，因此想拜託翻譯人員居中傳達，沒想到竟反遭斥責稱「你們要去找美方人士阿，不要找我，再打就告你！」隨即被掛電話，讓她們痛心不已，直言「是不是在著外國人欺負我們台灣人？請社會主持公道！」

老闆娘說，當下就聽聞對方是美國AIT人員以及我國國防部人員，想要循管道討公道都無下文，苦苦等了7天，直到今天（27日）對方才現身慰問致歉；今上午9點多，另一名國防部派遣的翻譯人員與2名外籍人士到餐廳與他們進行協調，其中一名外籍人士則透過翻譯表明身分為美國在台協會(AIT)的隊長，由他代表向老闆娘道歉說I am sorry、致贈1萬元慰問金，並承諾會負責後續醫藥費以及無法工作的損失。

▲國防部人員見記者出現，先擋記者拍攝，美方也迴避，雙方結束協調後，美方便火速離開。（圖／記者李陳信得攝）



實際上，今天上午《ETtoday新聞雲》記者接獲消息也趕到現場，一行人見記者拿出手機錄影，翻譯人員立即激動阻擋，其他AIT人士也轉頭迴避，中斷與傷者方的對談。

這批AIT人員在21日當天上午從北部駕駛租賃車，疑似是要前往谷關特戰訓練中心進行軍事技術交流，但未獲各相關單位證實，當時每個人各開一台車，但疑因路況不熟撞傷在掃地的餐廳老闆娘。

▲車禍發生後，肇事車輛還卡進一旁排水溝，老闆娘則跌坐在地上，頭冒鮮血，痛得爬不起來。（圖／家屬提供）



對此，記者於24日晚間7時，詢問國防部新聞官求證國防部是否有派遣翻譯人員隨同AIT人員前往陸軍特戰訓練中心谷關營區、有無接獲發生車禍消息？也致電陸軍特戰訓練中心是否知曉美方行程，但都未獲回應，直到25日上午再度詢問，該新聞官才回訊息道「不好意思，這個部分，我們沒有回應。」

此外，記者於26日上午，於AIT臉書私訊官方，都未讀未回；也分別在25日、26日上午，撥打數通電話予AIT，但語音信箱回覆是非上班時間，無人接聽；今(27)日再次嘗試聯繫AIT，後經轉接，終於有一女姓人員接電話，但表示無法代為回覆詢問的內容，須透過官網Email信箱，再將資料上呈上級官員。