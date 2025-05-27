　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身道歉

▲台8線驚傳美國軍方人員車禍撞上一名當地居民。（圖／記者李陳信得攝）

▲台8線33公里處發生AIT人員開車撞上一名當地居民，導致傷者頭破血流縫15針。（圖／家屬提供）

記者李陳信得、白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市和平區中橫台8線日前發生一起交通事故，肇事者是美國在台協會(AIT)人員。谷關1名餐廳張許姓老闆娘向《ETtoday新聞雲》表示，21日清晨她在餐廳外掃地時，有多輛汽車經過，其中一輛汽車的後視鏡將她撞倒在地，讓她頭破血流縫15針、住院6天，駕駛清一色都是身材壯碩的外籍人士。老闆娘說，事發當下一名翻譯人員向她表示此行皆是「機密」，強調後續由保險公司處理，他們就聽說對方是AIT人員跟我國軍方，但都未獲證實，直到今日對方現身致歉，一行人表明身分確認是國防部人員以及AIT人員。

▲台8線驚傳美國軍方人員車禍撞上一名當地居民。（圖／記者李陳信得攝）

▲張許姓老闆娘無奈，只是在自家餐廳外做日常清掃，卻遭遇橫禍，還住院6天，餐廳也都無法開業。（圖／記者李陳信得攝）

老闆娘指出，21日上午7時許她在餐廳外打掃，有多輛車行經台8線33公里處，其中1輛車的後視鏡撞上她後，車子還衝到路旁排水溝，之後多名身材壯碩、理平頭、手部有刺青的外籍人士下車，另有1名疑似台籍的男性翻譯人員，向她說將會請保險公司處理，隨後前往警局製作筆錄後離去。

▲美軍在台8線發生車禍。（圖／記者李陳信得攝）

▲老闆娘透露，車禍後有多名身型壯碩的外籍人士下車，讓他們嚇了一跳。（圖／家屬提供）

老闆娘表示，當下她想要知道對方身份，卻遭該名翻譯多次以「機密」為由拒絕說明，她認為自己只是在例行性打掃衛生，卻無端遭遇橫禍，頭部撞上地面石頭，不僅縫了15針、還有腦血腫，住院6天，餐廳也無法開業。事後對方不僅沒到醫院探視，連打通電話致意道歉都沒有。她們曾經主動去電給該名翻譯人員，因為他們不會講英文，因此想拜託翻譯人員居中傳達，沒想到竟反遭斥責稱「你們要去找美方人士阿，不要找我，再打就告你！」隨即被掛電話，讓她們痛心不已，直言「是不是在著外國人欺負我們台灣人？請社會主持公道！」

老闆娘說，當下就聽聞對方是美國AIT人員以及我國國防部人員，想要循管道討公道都無下文，苦苦等了7天，直到今天（27日）對方才現身慰問致歉；今上午9點多，另一名國防部派遣的翻譯人員與2名外籍人士到餐廳與他們進行協調，其中一名外籍人士則透過翻譯表明身分為美國在台協會(AIT)的隊長，由他代表向老闆娘道歉說I am sorry、致贈1萬元慰問金，並承諾會負責後續醫藥費以及無法工作的損失。

▲▼軍方人員出手抵擋記者拍攝。（圖／記者李陳信得攝）

▲國防部人員見記者出現，先擋記者拍攝，美方也迴避，雙方結束協調後，美方便火速離開。（圖／記者李陳信得攝）

實際上，今天上午《ETtoday新聞雲》記者接獲消息也趕到現場，一行人見記者拿出手機錄影，翻譯人員立即激動阻擋，其他AIT人士也轉頭迴避，中斷與傷者方的對談。

這批AIT人員在21日當天上午從北部駕駛租賃車，疑似是要前往谷關特戰訓練中心進行軍事技術交流，但未獲各相關單位證實，當時每個人各開一台車，但疑因路況不熟撞傷在掃地的餐廳老闆娘。

▲台8線驚傳美國軍方人員車禍撞上一名當地居民。（圖／記者李陳信得攝）

▲車禍發生後，肇事車輛還卡進一旁排水溝，老闆娘則跌坐在地上，頭冒鮮血，痛得爬不起來。（圖／家屬提供）

對此，記者於24日晚間7時，詢問國防部新聞官求證國防部是否有派遣翻譯人員隨同AIT人員前往陸軍特戰訓練中心谷關營區、有無接獲發生車禍消息？也致電陸軍特戰訓練中心是否知曉美方行程，但都未獲回應，直到25日上午再度詢問，該新聞官才回訊息道「不好意思，這個部分，我們沒有回應。」

此外，記者於26日上午，於AIT臉書私訊官方，都未讀未回；也分別在25日、26日上午，撥打數通電話予AIT，但語音信箱回覆是非上班時間，無人接聽；今(27)日再次嘗試聯繫AIT，後經轉接，終於有一女姓人員接電話，但表示無法代為回覆詢問的內容，須透過官網Email信箱，再將資料上呈上級官員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新冠快篩「過期」能用嗎　羅一鈞給答案
獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身
AI抵抗人類指令！主動「竄改程式碼」
快訊／GD驚喜宣布加場了！
Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　他曝對話紀錄：心中永
十盛手搖飲雙北掀倒店潮　業者低調回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

LED廠獲利暴增5倍　李洲科技老董涉「洩漏利多內線」遭搜索約談

「憑什麼毒我們」反火葬場群眾怒吼　彰化民政處長挨轟

關山景點「縱關日月亭」火警　2男點火驅蚊引燃地板釀禍

獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身道歉

台南男弒母判20年　國民法官認手段兇殘無悔意

快訊／連日豪雨中橫台8線77K土石流　下午搶通夜間預警性封閉

收到教召「逾期2天才報到」　後備軍人判刑2月

彰化8隻鵝離家出走！霸氣逛大街還逆向　用路人紛紛禮讓

嘉義吳鳳廟遭竊！神桌、香爐、燭臺都搬光　網猜「識貨的人」

紅包塞嘴！8旬婦「照顧50年崩潰」悶死病兒　獲家人諒解法院輕判

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

LED廠獲利暴增5倍　李洲科技老董涉「洩漏利多內線」遭搜索約談

「憑什麼毒我們」反火葬場群眾怒吼　彰化民政處長挨轟

關山景點「縱關日月亭」火警　2男點火驅蚊引燃地板釀禍

獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身道歉

台南男弒母判20年　國民法官認手段兇殘無悔意

快訊／連日豪雨中橫台8線77K土石流　下午搶通夜間預警性封閉

收到教召「逾期2天才報到」　後備軍人判刑2月

彰化8隻鵝離家出走！霸氣逛大街還逆向　用路人紛紛禮讓

嘉義吳鳳廟遭竊！神桌、香爐、燭臺都搬光　網猜「識貨的人」

紅包塞嘴！8旬婦「照顧50年崩潰」悶死病兒　獲家人諒解法院輕判

香包飄香拚職涯轉機！端午節慶　台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

交往6年！結婚1小時「老公人間蒸發」　新娘崩潰：小三竟是表妹

外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演

台經院點名13產業前景悲觀　院長：升息恐釀衝擊

LED廠獲利暴增5倍　李洲科技老董涉「洩漏利多內線」遭搜索約談

族語創作成果發表　台東TTICC推動兩張原民音樂專輯問世

「憑什麼毒我們」反火葬場群眾怒吼　彰化民政處長挨轟

無聲的力量有多強？　混障綜藝團進中華醫大開講：珍愛生命遠離毒品

統一奔騰基金長線績效帶勁！　法人：00981A同一經理人報酬可期

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

社會熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

24歲女自撞亡！高大成揭抽眼球液真相

17歲女爽玩男模店簽本票　事鬧大業者慘了

24歲台大高材生成大毒梟！檢調查出爸也是航太菁英

快訊／屏東里港2砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃

24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑

獨／補助你上路卻沒保險　電動車政策變相「養套殺」

三峽翁被控裝昏　亞東醫院回應

更多熱門

相關新聞

陸2老人送孫上學慘「遭小巴士撞死」

陸2老人送孫上學慘「遭小巴士撞死」

重慶梁平碧湖大道品字小學門口27日發生車禍。兩名老人送小孩上學時，被一輛小巴士撞倒，當場不幸身亡。目擊者表示，事發當下是早上7點多，正是上學尖峰時段，不少家長見狀後，立刻上前幫忙。

賴清德接見美國關島總督　「強化合作就能維護區域和平」

賴清德接見美國關島總督　「強化合作就能維護區域和平」

歐洲議會議員見賴清德喊：團結是防衛力量　要明確向中俄展示

歐洲議會議員見賴清德喊：團結是防衛力量　要明確向中俄展示

孫易磊日職投出夢想起點　終極目標MLB

孫易磊日職投出夢想起點　終極目標MLB

孫易磊日文流利驚艷日媒

孫易磊日文流利驚艷日媒

關鍵字：

AIT車禍15針台8線台美台灣特戰谷關

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

Andy重砲轟家寧：講點人話好不好！

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面