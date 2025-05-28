傳美暫停留學生簽證面試　教育部：AIT面談仍照常

▲教育部表示，向美國在台協會聯繫了解，目前排定的台灣學生簽證面談照常進行。（圖／資料照）



生活中心／台北報導

美媒《Politico》披露，川普政府近期考慮要求所有外國學生申請人接受社群媒體帳號審查，美國使領館已接獲指示，暫停安排新的學生簽證面試。不過，教育部今（28日）上午表示，根據與美國在台協會（AIT）最新聯繫，目前排定的台灣學生簽證面談「仍照常進行」。

教育部長鄭英耀今日赴立法院教文會備詢。中央社報導，委員會上，民進黨立委陳秀寳、國民黨立委葛如鈞與民眾黨立委劉書彬關注台生簽證進度時表示，教育部已與AIT保持密切溝通，會協助學生順利完成赴美學業夢想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部國際及兩岸教育司長李毓娟進一步指出，根據今早掌握，AIT尚未接獲美國國務院的具體指示，因此現有面談進度不受影響。

針對川普撤銷哈佛大學招收外國學生資格，日本、香港與澳門已有多所大學表態歡迎哈佛學生轉學。鄭英耀指出，能錄取哈佛的學生才識優秀，若有意返台就讀，國內頂尖大學如台大、清大、交大都會提供協助，教育部也正與多校研議雙聯學位機制，讓受影響學生在台延續學業不中斷。

教育部強調，台灣將積極搶才，盼打造國際學術友善環境，讓世界優秀學子把台灣當作第二選擇。