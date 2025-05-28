賴清德主持將官晉任　要求以「減法思維」改革國軍

▲總統賴清德主持將官晉任典禮，為晉任憲兵少將的李正義掛階。（圖／總統府提供，下同）



政治中心／台北報導

總統賴清德28日主持「中華民國114年6月份將官晉任授階典禮」，為晉任憲兵少將的李正義掛階。他也期許晉任將官把「務實」態度帶進組織和部隊，並以「減法思維」改革國軍，讓優質人才願意貢獻國家，建構現代化部隊，提升國家安全和韌性。

賴清德表示，他要恭喜李正義晉任少將。李將軍曾任新北憲兵隊隊長、憲兵第205指揮部指揮官以及憲兵訓練中心指揮官。除了曾經協助查緝毒品走私，也為國家培育無數憲兵精英與中堅幹部，有效提升憲兵的堅實實力。

賴清德說，今天李將軍的家人也在場，他感謝他們成為國軍最堅強的後盾，給予溫暖和包容，非常感謝。

賴清德表示，今天的晉任代表著未來的責任更加重大。面對國際局勢的挑戰、敵情的威脅，期許晉任的將官都能夠將「務實」的態度帶進組織和部隊，並以「減法思維」來進行改革國軍，讓優質的人才願意貢獻國家，才能建構現代化部隊，提升國家的安全和韌性。

賴清德指出，唯有強化自身的國防實力，才是守護國家安全的唯一道路。政府會持續推動國防改革，讓國軍全心全力投注戰訓本務，展現不斷精進的決心，共同守護我們的家園，實現對國家和人民的承諾。