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賴清德宴請關島總督　準備粽子、特製甜點「台美國旗棒棒糖」

▲▼總統賴清德盛情款宴關島總督。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德盛情款宴關島總督古蕾露。（圖／總統府提供，下同）

政治中心／台北報導

美國關島總督古蕾露近日首度率團訪問台灣，27日訪團一行於總統府與總統賴清德會面；而賴清德也特別設宴款待古蕾露。據了解，午宴的菜單設計與食材，都選用台灣在地特有農產，包括關廟鳳梨、宜蘭三星蔥、澎湖絲瓜等；由於端午節將至，賴清德還特別準備傳統肉粽，甚至在甜點的規劃上，端出特製甜點「台美國旗的棒棒糖」。

在會面的過程中，總督古蕾露向賴清德表示，去年賴清德出訪過境關島時，贈送的四盆蘭花，至今她仍天天細心照顧，她認為關島與台灣人都充滿人情味、慷慨且有同理心，很開心此趟能見到老朋友，他們一見面還先熱情擁抱。

今天中午，賴清德也特別設宴款待古蕾露，菜單設計與食材選用，都具有濃濃的「台灣味」，包括：關廟鳳梨、宜蘭三星蔥、澎湖絲瓜；此外，由於端午節將至，賴清德也特別準備傳統肉粽，邀請外國訪賓一起體驗端午節的氛圍。

▲▼總統賴清德盛情款宴關島總督。（圖／總統府提供）

另外，賴清德注意到五月是關島年度盛會「關島芒果節」，所以也請團隊端出由台灣芒果製成的「芒果椰奶西米露」，透過台灣、關島都盛產的「芒果」，彼此交流。

比較特別的是，賴清德還準備了一個小驚喜，就是「台美國旗棒棒糖」作為壓軸，在布朗尼棒棒糖上分別壓印兩國國旗，以菜色展現誠意、深化情誼。

回顧賴清德去年底的「繁榮南島 智慧永續」出訪行程，在過境關島期間，賴清德受邀前往關島總督古蕾露官邸早茶，並在關島議會發表演說，成為首位踏入關島總督官邸、關島議會的台灣元首。

當時，賴清德在總督官邸時，現場演奏美國國歌和台灣國歌，這也是史無前例的；當時高規格的盛情款待，展現台美長年友誼。

▲▼總統賴清德盛情款宴關島總督。（圖／總統府提供）

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