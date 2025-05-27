賴清德接見美國關島總督　「強化合作就能維護區域和平」

▲總統賴清德27日接見美國關島總督古蕾露。（圖／總統府提供，下同）



政治中心／台北報導

總統賴清德27日接見美國關島總督古蕾露時表示，這次是古蕾露總督首度訪問台灣，充分展現出，關島政府對台灣的重視與支持，非常期待一起為雙邊的合作交流，注入更大的力量，寫下嶄新的篇章。他說，儘管世界變化快速，印太地區局勢升溫，只要我們能夠凝聚力量，團結彼此，強化合作，就能維護區域和平、穩定與繁榮。

「我終於把古蕾露總督盼來了！」賴清德在致詞時說，他非常高興，要代表台灣人民，熱烈歡迎古蕾露總督率團來訪。他說，去年出訪太平洋友邦期間，過境關島，承蒙關島政府、議會、人民和僑胞的熱情接待，讓他印象深刻、備感溫馨。

賴清德表示，上次在關島，除了受到總督官邸早安茶敘，更共同唱起雙方的國歌和關島頌歌，也在關島議會，接收到贈送給台灣人民的友好決議文。今天很高興，能在總統府接待各位貴賓。

賴清德說，即便到現在，仍然記得非常清楚，當天在總督官邸早餐的美味、風景的漂亮，而且也感受得到總督的熱情接待，讓他難以忘懷。

賴清德表示，這次是古蕾露總督首度訪問台灣，充分展現出，關島政府對台灣的重視與支持，非常期待一起為雙邊的合作交流，注入更大的力量，寫下嶄新的篇章。





賴清德指出，台灣和關島就像一家人，共享南島語族的精神和文化，共創多元互惠的合作成果；現在，我們更共同面對氣候變遷、公衛醫療、以及區域安全等議題的挑戰。他說，儘管世界變化快速，印太地區局勢升溫，只要我們能夠凝聚力量，團結彼此，強化合作，就能維護區域和平、穩定與繁榮。

賴清德表示，上週在執政周年談話提到，長期以來，台灣和美國以及民主夥伴，積極交流合作。未來會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線。

賴清德說，關島是距離台灣最近的美國領土，也是串連台美合作的重要橋梁，很高興看到，美國聯合航空，在上個月，正式開啟全新的「台北-關島」直飛航線，相信將有助於雙邊的觀光及經貿交流。

賴清德表示，在醫療領域，台灣目前已有多家醫院，提供關島病患醫療轉診服務，「古蕾露總督和我都具有醫療背景，期待未來，台灣和關島繼續攜手努力，在公共衛生及醫療服務上，創造更多合作成果」。

賴清德指出，古蕾露總督這次來訪，除了共同推廣觀光，雙方也能發掘未來更多的合作機會，像是水產養殖加工、水耕農業、製造業、製藥業，以及資源回收等產業，都能有更多的交流，促進雙邊產業的發展。