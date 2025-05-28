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柯文哲再延押2個月！醫揭「無罪鐵證」不忍了：感謝賴清德提供

▲▼ 應曉薇、沈慶京、柯文哲押抵北院。 。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲再延押2個月。（圖／記者黃哲民攝）

記者周亭瑋／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲持續遭法院延押，掀起譁然。精神科醫師蘇偉碩昨（27）日發文直指，當初總統賴清德在擔任市長時，按照《都市計畫法》第22條和第24條，讓南紡購物中心獲得最高30%的容積獎勵，那麼京華城依照後來修改的20%上限，有何不法，「感謝賴清德市長提供柯文哲市長無罪的鐵證。」

蘇偉碩昨在臉書提到，賴清德擔任市長，同時由林欽榮擔任副市長時期，台南市政府發給建照的南紡購物中心，也是由工業用地變更為商業用地，同樣以《都市計畫法》第22條和第24條為依據，經由都委會審議後，「創設」一個「時程獎勵」項目，最高可以申請法定容積30%的容積獎勵，時程獎勵項目是都更、危老建築的容積獎勵項目，但都更最高只可申請10%，而危老最高也只可申請10%。

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他接著表示，南紡購物中心的「都市計畫細部計畫時程獎勵」，不僅和都更、危老使用相同的容積獎勵項目，其容積獎勵額度還遠高於都更和危老建築給予的額度，「我們認為，賴清德市長提供了柯文哲市長無罪的『鐵證』，因為賴清德市長絕對不會在明知違法的情形下，讓所屬發照給南紡購物中心的。」

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

蘇偉碩直言，既然南紡購物中心依照《都市計畫法》第22條和第24條，獲得最高30%的容積獎勵是合法的，那麼京華城獲得20%容積獎勵，有何不法，「我認為南紡購物中心的細部計畫時程獎勵30%，在當時是合法的。後來內政部要求，細部計畫容積獎勵最高上限為20%，南紡購物中心申請建築執照時也從善如流，只用到16%，完全合法，雖然遠高於都更和危老的10%，還是合法的。」

最後，他也忍不住喊話，「請賴清德總統趕快還給北院獨立審判的空間，讓北院可以依法裁定，讓柯文哲無保解除羈押，和北檢平等的對簿公堂！」

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