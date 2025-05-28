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賴清德盼2030癌症死亡率減少1/3　藍委：絕對被錯誤能源政策拖垮

▲▼總統賴清德出席「2025世界癌症日」記者會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「2025世界癌症日」。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德上任後推動「健康台灣」政策，目標2030年達成癌症標準化死亡率降低1/3。對此，生殖醫學專家、國民黨立委陳菁徽今（28日）表示，根據研究指出，空汙就是造成肺癌的主因，在核電歸零之後，賴政府火力全開，非核家園的神主牌，以國人的健康為祭品，卻也狠狠打臉賴清德，「健康台灣願景」絕對會被「錯誤能源政策」拖垮。

陳菁徽表示，賴總統喊出2030年癌症死亡要降低1/3，從近年每年五萬多人死於癌症的數據來看，要達到目標需要減少17000人免於死於癌症。這個願景，許多醫界都表示難度很高，因為新藥給付太慢、因為健保支出投入太少等等。

陳菁徽表示，但更大的挑戰是錯誤的能源政策，不但會讓健康台灣願景成為夢幻泡影，還可能加劇當前國人受難於癌症之苦的情況。

陳菁徽指出，肺癌，在台灣已經連續四十四年，位居癌症十大死因之前二。每年都有破萬人確診肺癌，也有破萬人死於肺癌，更別說治療肺癌的費用，不論是健保支出，還是自費藥品，都是花費最高的。

陳菁徽再指，根據醫學研究指出，空汙就是造成肺癌的主因。在核電歸零之後，能源吃緊，賴政府就火力全開，甚至有發電佔比100%以上的時候，非核家園的神主牌，以國人的健康為祭品，卻也狠狠打臉賴清德健康台灣的願景。

接著，陳菁徽直言，自己很認真的提醒衛福部長邱泰源，身為守護國人健康的主管機關，不但要堅守立場，也要搞清楚狀況，邱部長現在所面臨的困境是，賴總統交付癌症下降1/3的目標，其中肺癌就是最棘手，最需要面對的癌症，但能源政策卻是會拖垮這個目標的最大阻礙，邱部長要硬起來，大聲反映問題。

陳菁徽提到，自己也找出106年10月5日，時任立法委員的邱泰源在衛環委員會的發言，當時還大聲的質問官員「你還會說空氣汙染不是造成罹患肺癌人數增加的原因嗎」，言下之意，當時的邱泰源委員，也是認為空汙就是造成肺癌的主因。

陳菁徽提醒，既然衛福部長邱泰源都知道問題點，自己也誠懇的呼籲，邱部長之後不論是參與健康台灣委員會，或者行政院的會議，如果遇到賴總統，一定要當面告訴這個殘忍的真相，一定要告誡錯誤能源政策會打臉健康政策。

陳菁徽說，邱泰源千萬不要為了辯護而辯護，硬拗鬧出笑話，然後說出空汙來源是因為家庭主婦煎培根，這種非常荒謬的發言。因為根據國衛院、民間基金會的調查都顯示，台灣近年外食族比例近7成，也就是說越來越少人在家煮飯，怎麼還可以把空汙的責任，歸咎給家庭主婦呢？

最後，陳菁徽強調，台灣第一位醫師總統賴清德，別讓外行領導內行，守護國人健康，才應該是最重要的任務。

▼國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團召開 抓到了 行政院檔解凍預算 記者會 王育敏 陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

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