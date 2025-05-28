10-19歲「新冠確診數」飆120%　4跡象慎防重症

▲新一波疫情高峰中，兒少族群確診人數迅速激增，醫師認為與病毒傳播力變強有關，呼籲家長注意孩子不適症狀預防重症。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

疫情連6周升溫！兒少族群成為這一波新冠確診的重災區，根據疾管署資料，5~9歲、10~19歲確診皆翻倍成長，其中10~19歲就診人數飆升超過120%，相當驚人。醫師告訴CTWANT，這次新冠病毒症狀相當多變，難以辨識，若發現孩子出現以下4症狀，包括發燒退了仍無活力、持續性頭痛、超過12小時無進食排尿、持續昏睡或唇色發白，要趕緊就醫才能避免重症。

2024年夏天爆發一波新冠感染高峰，從5月底掀起一波高峰，接著連5周持續升溫，最後在7月達到頂點，當時單周最高紀錄為就診11.5萬人次。由於民眾對疫情逐漸輕忽，讓今年夏天疫情更早爆發，從4月起就不斷升溫，至今已經連6周確診數上升，疾管署也預估6月達到高峰。

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依據疾管署統計數據顯示，近期因新冠就醫的主要族群以5~19歲兒少為主，其中5至9歲就診人數增加101%、10~19歲更飆升超過120%。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬分析，可能與病毒進化有關。「以前年輕人的細胞沒有ACE2受體，病毒不容易附著；但現在病毒變強了，年輕人也開始容易被感染。」

▲師認為新一波新冠感染症狀相當多變，難以第一時間確認，呼籲先接種疫苗較能降低重症機率。

兒童感染科醫師顏俊宇則提醒注意孩子的症狀。「這一波的新冠表現特別多變，有些症狀和一般感冒、流感、甚至腸胃炎很相似。」顏俊宇說，診間有7、8個月大的寶寶高燒，卻沒有其他明顯症狀；也有小學生發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛；還有幼兒園孩子高燒合併腹痛來就診，但最後他們都確診新冠。

顏俊宇說，多數孩子3~5天內症狀治療就能好轉，但家長需要留意4個可能的重症警訊，一旦發現建議盡快前往大醫院評估與治療。第一，發燒退了，但孩子仍持續精神不佳、喘，或說胸口不舒服。第二，有持續性嘔吐、頭痛或肚子痛。第三，超過12小時沒進食或沒解尿。第四，出現抽搐、意識不清、持續昏睡、呼吸困難，或嘴唇顏色發白、發紫。

台大兒童醫院感染科醫師黃立民指出，最近兒少確診的確增多，應該是社交活動頻繁、群聚機會多，特別是校內接觸等所導致。但好在這一族群染病後的症狀多屬輕症狀，而真正的高風險族群還是年長者、有共病或是免疫功能低下者，除了要接種疫苗之外，外出公共場所時也要戴上口罩、勤洗手，良好的衛生習慣依然是防疫關鍵。

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