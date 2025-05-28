揭Andy反擊家寧「2大重點」！律師：終於等到血流成河啦

▲Andy拍片反控家寧。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師，下同）

圖文／CTWANT

網紅Andy和家寧分手後撕破臉，雙方也隔空交火，Andy也嗆家寧跟男閨密友親密互動。對此，律師蘇文俊也談到Andy老師的2重點，「大家終於等到血流成河啦～」網友說「看誰不講武德」、「所以就說要拿出證據」。

蘇文俊在臉書發文，「大家終於等到血流成河啦～重點筆記1.我念舊情都不講私人感情的事情，你竟然先破壞默契。2.大家都有偷吃（或認識異性？）。如果不像李靚蕾一樣的文字渲染能力，就是要這樣簡明扼要附證據。話說家寧還會有下集嗎？」

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▲家寧跟Andy要錢。

Andy拍片反控家寧，影片長度為4分14秒，被網友猜想有別的意思。Andy也貼出他和家寧的私人對話截圖，家寧多次要錢，在Andy奶奶過世當天，還問「我這次如果要出國，大約會花費20至25萬元，北鼻你身上有多少錢？」Andy坦言，這是他心中永遠的痛。

至於家寧指控出軌部分，Andy指出，張家人所作所為對公眾來說是犯法，對於私人感情，也不是誰偷吃就能變成一家子公然藐視法律的藉口，而家寧也跟男閨蜜有親密互動，他才想去認識其他異性，2人對此有共識，沒想到她到現在還要講這個。

貼文一出，不少網友紛紛留言「看誰不講武德」、「所以就說要拿出證據」、「現在賺流量博眼球…都下這麼重本啊」、「好老套哦...下集大概也差不多劇本，因為張家拿不出帳本」。

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